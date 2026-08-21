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Corberán: “Deseo entrenar al Valencia en Europa, pero están las ilusiones y los objetivos”

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Paterna (Valencia), 21 ago (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que el objetivo de la presente campaña es “mejorar la temporada anterior” y en su análisis diferenció entre ese objetivo y la ilusión de ayudar al Valencia a clasificarse para competición europea, algo que el propio entrenador reconoció que desea.

“El club marca el objetivo de la mejora, pero la ilusión es máxima. Cuando la plantilla habla de Europa es que todos tienen ilusión de ayudar al Valencia a conseguir Europa. Es que yo deseo ser entrenador del Valencia en Europa, como también diría que deseo levantar un titulo. Unas cosas son las ilusiones y otras los objetivos, y lo más importante son los hechos para conseguirlo”, reflexionó.

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En la rueda de prensa previa al debut en Liga este sábado ante el Celta de Vigo en Mestalla, Corberán reveló que el presidente les dijo que "el equipo debe mejorar y es un objetivo que debemos compartir todos los estamentos del club”.

“Pero en el fútbol mezclar hechos y palabras es complicado. Para mí lo importante son los hechos, la afición quiere hechos porque las palabras sin hechos irritan y frustran. El objetivo a nivel interno es claro: mejorar la temporada anterior. Y luego en el Valencia están los objetivos y las ilusiones, son dos cosas diferentes”, insistió.

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En ese sentido, Corberán aseguró que se va a “desvivir” para lograr que el Valencia vuelva a estar donde se merece estar al ser preguntado por su renovación hasta 2028: “Siempre he dicho que he percibido la confianza en mí desde el primer día y siempre la voy a devolver con la máxima responsabilidad e ilusión para dar lo mejor de mí para que el Valencia vuelva a estar donde siento que merece estar”.

“Me voy a desvivir, luego las cosas saldrán o no, pero, de lo que mí depende, me voy a desvivir para ayudar al Valencia a que vuelva a estar donde todos queremos ver al Valencia estar”, aseguró el técnico, que, sobre los pitos y cánticos en contra que recibió en el Trofeu Taronja, afirmó que se siente capaz en reconducirlos por aplausos.

Ya sobre el partido, Corberán elogió a su rival y a su entrenador: “Claudio (Giráldez) ha demostrado desde que cogió al Celta la capacidad que tiene como entrenador y lleva dos años consiguiendo una buena posición en la clasificación. Es un equipo de Liga Europa muy exigente a nivel de juego”.

“El Celta no te regala la pelota y para recuperarla tienes que presionarles y cuando presionas tienen conductas muy buenas para superarte. En tus intentos hay que tener reajustes y no frustrarte. Es un equipo muy ofensivo en el que tenemos que demostrar nuestras ganas de dar una alegría a Mestalla”, añadió.

En cuanto a nombres propios, el técnico valenciano dijo que el japonés Ryunosuke Sato es un jugador con el que están muy contentos por su versatilidad: “Los buenos jugadores da igual donde los pongas que son capaces de encontrar las posibilidades a la posición. Ha jugado en izquierda, derecha, de 10 y de carril. Me gusta su mentalidad de ayudar y adaptarse a la necesidad del equipo, porque eso nos hace mejores. Estoy feliz de poder tenerlo aquí”.

Mientras, Corberán explicó que la presencia de Pablo Maffeo, cuyo fichaje se concretó este jueves, para el partido es dudosa: “No sabemos si estará para jugar mañana porque no ha llegado la licencia, entendemos que llegará a tiempo. Si llega la licencia estará en la convocatoria”.

Por último, destacó las ganas de la plantilla del Valencia que, aunque apuntó que está “incompleta”, tiene muchas ganas de empezar la temporada.

“Eso me da mucha tranquilidad porque veo a los jugadores que están con muchas ganas de mantener la dinámica que construyeron en el final de temporada del año pasado. Los he visto con madurez, seriedad y compromiso. Es importante porque veo a la plantilla preparada”, finalizó. EFE

plm sm/cmm

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