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Avanzan a "buen ritmo" las obras de reurbanización del entorno del estadio Martínez Valero

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Elche (Alicante), 21 ago (EFE).- Los trabajos de reurbanización de todo el entorno del estadio de fútbol Martínez Valero de Elche continúan a "buen ritmo" con el objetivo de transformar uno de los principales accesos urbanos al recinto deportivo y a los sectores de crecimiento residencial e industrial de la zona, con la vista puesta en completar la ejecución de las obras antes de final de año, según fuentes del ayuntamiento.

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha señalado que esta gran actuación, de cerca de 25.000 metros cuadrados y 3,2 millones de euros de inversión, comprende la creación de nuevos viales, dos glorietas, amplias aceras accesibles, medianas ajardinadas, nueva iluminación, mobiliario urbano y zonas de aparcamiento.

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De esta forma, se pretende mejorar de forma notable la movilidad y la seguridad tanto en el día a día como durante los partidos del Elche CF y los grandes eventos celebrados en este entorno.

Soler ha indicado que, con vistas a los primeros partidos de Liga, que coincidan con el desarrollo de las obras, y más en concreto el próximo encuentro del domingo día 23 de agosto frente al FC Barcelona, la afición franjiverde podrá aparcar casi con total normalidad en los sitios habituales.

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Además, se establece un servicio especial de transporte público. En concreto, se refuerzan las líneas F, K1 y K2 para la entrada y para la salida desde la parada 356 y 320, con recorrido específico hacia la zona centro hasta media hora después de la finalización del partido.

Así, durante la ejecución de las distintas fases de la obra se habilitarán los posibles desvíos de tráfico y señalizaciones provisionales para ocasionar las menores molestias posibles a los aficionados de cara a los diversos encuentros.

El edil del área ha recordado que una de las principales actuaciones será la construcción de la avenida de Manuel Martínez Valero, un nuevo vial de alrededor de 375 metros de largo y una plataforma de 26 metros que contará con cuatro carriles, una mediana central y aceras a ambos lados.

Al mismo tiempo, se ejecutará la avenida José Esquitino Sempere, de unos 410 metros de largo, también con cuatro carriles de circulación, mediana central, aparcamientos en línea y alameda peatonal de 10 metros de anchura.

La actuación llegará hasta el límite del sector E-24, donde la continuidad de la acera quedará vinculada al futuro desarrollo urbanístico.

El proyecto incorpora dos nuevas glorietas que permitirán mejorar la distribución del tráfico, aumentar la seguridad vial y facilitar los accesos al estadio. EFE

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