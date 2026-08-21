Albacete y Real Sociedad B buscan estrenar su casillero en el Carlos Belmonte

Guardar

Albacete/San Sebastián, 21 ago (EFE).- El Albacete Balompié y la Real Sociedad B se miden este sábado en el Carlos Belmonte tras cosechar ambos una derrota en la primera jornada de LaLiga Hypermotion, con lo que la misión es estrenar su casillero esta campaña.

La pretensión del cuadro castellano-manchego es la de olvidar la derrota ante Las Palmas en su estreno liguero brindando un triunfo a su afición en un partido en el que Alberto González tendrá que volver a hacer el rompecabezas para conseguir una alineación competitiva.

PUBLICIDAD

Recupera para esta cita a tres centrocampistas, Agus Medina, Javi Villar y Pacheco, aunque es poco probable que ninguno pueda ser de la partida tras haberse incorporado recientemente a los entrenamientos tras superas sus respectivas lesiones.

Por el contrario, mantiene las ausencias del delantero Higinio, el extremo Víctor Valverde, el mediocentro Capi y el mediapunta Puertas, por seguir recuperándose de diversas dolencias.

PUBLICIDAD

Baja también será Obeng, delantero que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda en el partido frente a Las Palmas y se perderá casi toda la temporada por esta razón.

El que tampoco entrará en la convocatoria es el último fichaje, el ariete Munir El Haddadi, quien se encuentra “falto de ritmo” y necesitará más entrenamientos para ponerse a punto.

PUBLICIDAD

El cuadro txuri-urdin llega al compromiso tras perder en casa su primer encuentro ante el Castellón. El mal inicio del filial txuri-urdin, con el tempranero gol en el minuto 7 de Camara, dictó sentencia la pasada semana en Zubieta y los chicos de Jon Ansotegi visitarán Albacete con vistas a conseguir un buen resultado que no conlleve la segunda derrota consecutiva.

Ansotegi rememoró además en rueda de prensa el anterior encuentro disputado en el feudo albaceteño, donde comenzaron muy bien el partido, pero que terminó con un 2-0 al descanso y un 3-1 al final.

PUBLICIDAD

Para ello, el técnico de Berriatua no contará con Beitia, Folgado, Lebarbier, Carrera y Marchal que han viajado con el primer equipo a Sevilla para el estreno en Liga del primer equipo de la Real.

No obstante, el que sí que podrá contar con sus primeros minutos esta temporada será Iñaki Ruperez. La Real Sociedad comunicó que el lateral navarro no obtendrá dorsal del primer equipo y, por tanto, ha sido inscrito al Sanse al superar los 23 años y no poder subir al primer equipo y volver a bajar al filial. Quien sí que tendrá ficha con el primer equipo será Job Ochieng tras ofrecer un gran rendimiento la pasada temporada con el 'Sanse'.

PUBLICIDAD

Andrews Adjabeng, baja de última jornada por unas molestias en los isquiotibiales, ya se ha entrenado con sus compañeros y podría reaparecer en la convocatoria.

En cuanto al once, no se esperan grandes modificaciones en comparación con el de la anterior jornada. El máximo artillero de la pasada temporada, Gorka Carrera, no estará y en su lugar podría aparecer Mariezkurrena.

PUBLICIDAD

- Alineaciones probables:

Albacete: Mariño, Lorenzo, Vallejo, Pepe Sánchez, Lluis López, Neva, Ortuño, San Bartolomé, Corpas, Álex Rubio y Tomás Inglés.

Real Sociedad B: Fraga; Ruperez, Calderón, Kita, Agote; Carbonell, Aguirre, Gorosabel; Dani Díaz, Astiazarán y Mariezkurrena.

Árbitro: Salvador Lax.

Estadio: Carlos Belmonte

Hora: 19:00 CET. EFE

1012284

jml/egm-pbl/jap