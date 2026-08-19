Tres detenidos en Madrid por retirar placas de amianto y dejarlas en un olivar de Cuenca

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Cuenca, 19 ago (EFE).- El Seprona de la Guardia Civil de Cuenca ha detenido en Madrid a tres personas por delitos relacionados con la retirada y gestión irregular de residuos de uralita con amianto, ya que quitaron placas de amianto sin autorización y las depositaron en una finca de olivos de la provincia de Cuenca.

La investigación comenzó en abril de 2026 tras una denuncia por presuntas irregularidades en la retirada de una cubierta de fibrocemento, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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Las investigaciones determinaron que una empresa de Alcalá de Henares (Madrid) ofrecía servicios de retirada de uralita en distintas provincias y se atribuía la condición de empresa autorizada.

Sin embargo, una vez abonados los trabajos, no habría aportado los certificados correspondientes ni acreditado la correcta gestión de los residuos.

Los agentes comprobaron que las placas retiradas no fueron trasladadas a un centro autorizado, sino abandonadas a la intemperie en una finca de olivos de la provincia de Cuenca.

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Además, utilizaron datos falsos en facturas y documentación para aparentar que los trabajos se habían realizado legalmente.

Las tres personas han sido detenidas por los delitos de estafa, intrusismo profesional, falsedad documental, contra los recursos materiales y de medioambiente.

Tanto las diligencias como los detenidos han pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia de San Clemente (Cuenca).

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La Guardia Civil recuerda que los residuos que contienen amianto son considerados peligrosos y que su retirada y gestión debe realizarse por empresas debidamente autorizadas debido al grave riesgo que una manipulación o eliminación inadecuada puede suponer para la salud y el medioambiente. EFE

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