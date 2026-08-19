La Bolsa española abre plana (0,02 %) ante las dudas sobre el final de la guerra en Irán

Guardar

Madrid, 19 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles prácticamente plana (+ 0,02 %) ante la falta de noticias que acerquen las posiciones entre Estados Unidos e Irán, un escenario que aviva el temor a una inflación persistente y que presiona al alza las rentabilidades de la deuda soberana.

A las 09:00 horas (07:00 GMT) el principal indicador español, el IBEX 35, subía un 0,02 % y se situaba en 19.939,2 puntos, con lo que mantiene la rentabilidad acumulada en lo que va de año en el 15,21 %.

PUBLICIDAD

El precio del barril de brent, crudo de referencia en el Viejo Continente, subía un 0,62 % a esa hora en el mercado de futuros de Londres, hasta 91,58 dólares, después de que ayer, el presidente de EE. UU., Donald Trump afirmara que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán. EFE

(Foto) (Vídeo)