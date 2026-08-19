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La Alhambra reabre sin la Alcazaba tras el cierre por los terremotos

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Granada, 19 ago (EFE).- La Alhambra reabre este miércoles al público con todo su recorrido habitual salvo el paso por la Alcazaba y con los itinerarios por los Palacios Nazaríes y el Generalife adaptados para garantizar la seguridad de los visitantes.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha informado en un comunicado de que el conjunto monumental, históricamente el más visitado del país, reabre este miércoles al público, si bien la Alcazaba permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

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El horario de visita será el habitual, de 8:30 a 20:00 horas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes ante posibles réplicas sísmicas, se han establecido recorridos adaptados que facilitan una evacuación ágil en caso necesario.

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En los Palacios Nazaríes, el itinerario será el siguiente: Mexuar, Patio Dorado, Patio de los Arrayanes, acceso por la entrada adaptada para personas con movilidad reducida, Sala de Dos Hermanas, Sala de los Reyes y Abencerrajes, con salida hacia el entorno del Patio de los Leones y evacuación por la Puerta del Príncipe.

En el Generalife, el recorrido incluirá la subida por el Paseo de las Adelfas, Pabellón Sur, Pabellón Norte, Patio de la Sultana, Jardines Altos y salida nuevamente por el Paseo de las Adelfas.

El equipo directivo del Patronato se mantiene reunido de forma permanente para evaluar la evolución de la situación y adoptar las medidas necesarias en cada momento, siempre conforme a los más altos estándares de seguridad.

La apertura de este miércoles se produce después de que la dirección del monumento decidiera ayer desalojar parte de las instalaciones por motivos de seguridad por la serie sísmica marcada por un terremoto de magnitud 4,8. EFE

mro/vg/icn

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