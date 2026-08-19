Hoy será noticia. Jueves, 20 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Sigue la polémica entre el Gobierno y el PP por el traslado de migrantes de Ceuta

Ceuta/Madrid (EFE).- El Gobierno sigue trabajando en el plan para trasladar de Ceuta a la península a 500 niñas migrantes, pese a la oposición del PP, que pide que sean devueltas a Marruecos todas las personas que han llegado de forma irregular a la ciudad autónoma, cuyo presidente, Juan Jesús Vivas, dice que aún no ha recibido ninguna propuesta del Ejecutivo para ese traslado.

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El Ministerio de Juventud e Infancia ha replicado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que le ha mantenido informado de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a esa ciudad y ha lamentado que diga que "no tiene constancia".

INCENDIOS FORESTALES

Empeora el incendio de Pinofranqueado (Cáceres), que ha pasado a Salamanca

Madrid (EFE).- La situación en Pinofranqueado (Cáceres) ha empeorado este miércoles y ha pasado a Salamanca, donde está controlado, mientras que se ha declarado uno nuevo en la Comunidad de Madrid, en Aldea del Fresno, que ha obligado al desalojo de varias viviendas y urbanizaciones y ya se encuentra estabilizado.

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Efectivos del Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado en el perímetro de la alquería de Cerezal para la defensa de este núcleo poblacional, cuyos vecinos ya fueron evacuados, ante el avance de las llamas del incendio de Pinofranqueado (Cáceres).

FÚTBOL SEGURIDAD

Más de 300 efectivos velarán por la seguridad del partido entre el Getafe y el Partizan

Madrid (EFE).- Más de 300 efectivos de Policía, Guardia Civil, Samur y bomberos integran el dispositivo de seguridad que se activará hoy jueves para el partido de fútbol de la UEFA Conference League entre el Getafe CF y el FK Partizan de Belgrado, que se jugará en el estadio Coliseum de la localidad madrileña.

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El encuentro ha sido calificado de alto riesgo, lo que obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio, ha informado la Delegación del Gobierno de Madrid.

EL TIEMPO

Tiempo inestable y tormentas en amplias zonas de la península

Madrid (EFE).- Este jueves se espera tiempo inestable en gran parte de la península y tormentas con rachas de viento y precipitaciones muy fuertes en zonas del interior norte, sureste y sur de las Baleares, con temperaturas muy elevadas en el litoral mediterráneo y también en Baleares.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este jueves se espera una jornada de inestabilidad en amplias zonas de la península debido a la entrada de un frente de aire frío por el norte, por lo que predominarán los cielos muy nubosos especialmente en el tercio norte, donde se producirán chubascos localmente fuertes.

EFE

fp