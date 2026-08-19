Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El incendio en Pinofranqueado (Cáceres) arrasa unas 1.600 hectáreas de pinar

Guardar

Mérida, 19 ago (EFE).- El incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Pinofranqueado, en la comarca de las Hurdes (Cáceres), ha arrasado 1.600 hectáreas de pinar, según las primeras estimaciones de la Junta de Extremadura, que mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex).

Unas 700 personas han sido evacuadas de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal, encontrándose parte de ellos alojados en la residencia de estudiantes 'Gregorio Marañón' de Caminomorisco.

PUBLICIDAD

También ha tenido que ser desalojado El Cottolengo, centro benéfico que acoge a personas con discapacidad severa.

Los 34 usuarios han sido trasladados al Centro Sociosanitario de Plasencia y al centro Hermanitas de los Pobres.

Durante la noche han trabajado sobre el terreno 150 efectivos en un dispositivo formado por trece unidades de bomberos forestales, cuatro unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural más cinco técnicos de extinción.

PUBLICIDAD

Junto al Plan Infoex, se han incorporado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y han continuado medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), bomberos de la Diputación de Cáceres (Sepei), Guardia Civil y personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (InfoCyL).

Anoche, a las 22:45 horas, tuvo lugar la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del Plan Infocaex, presidida por el director del plan y vicepresidente, consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, y este miércoles a las 10:00 horas será la segunda.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se encuentra instalado en la Cooperativa Apihurdes, en la localidad de Pinofranqueado.

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, y alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres.

Se debe igualmente colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

Quien recibe un billete falsificado sin saberlo es víctima, pero si decide usarlo a sabiendas, pasa a ser autor de un delito que puede acarrear prisión o multa

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

El chiringuito perfecto para despedir al verano está en un pintoresco pueblo de la Costa Brava: “Lleva sirviendo fresquísimo pescado y arroces desde los años 70”

El pueblo pesquero de Calella de Palafrugell es uno de los destinos más bellos y tranquilos de la costa catalana, un enclave ideal para disfrutar de los últimos coletazos del verano

El chiringuito perfecto para despedir al verano está en un pintoresco pueblo de la Costa Brava: “Lleva sirviendo fresquísimo pescado y arroces desde los años 70”

125 kilómetros por hora, 60 metros en el carril contrario y un choque que lo cambió todo: así fue el accidente que condenó a Ortega Cano

El 28 de mayo de 2011, Carlos Parra perdió la vida cuando el vehículo del torero invadió su carril en la A-8002 de Sevilla

125 kilómetros por hora, 60 metros en el carril contrario y un choque que lo cambió todo: así fue el accidente que condenó a Ortega Cano

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

El despliegue español, iniciado en septiembre de 2006, mantiene actualmente unos 650 militares en la zona

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

El precio de los carburantes cambia todos los días

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Islandia decidirá en agosto intentar entrar en la Unión Europea con la inestabilidad en el Ártico, el euro y la pesca como telón de fondo: “La UE no es un escudo mágico”

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

ECONOMÍA

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

DEPORTES

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El preparador físico de Topuria, sobre la pelea en Casa Blanca: “No podía ver, no podía controlar su respiración, fue algo muy traumático”