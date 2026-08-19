El incendio en Pinofranqueado (Cáceres) arrasa unas 1.600 hectáreas de pinar

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Mérida, 19 ago (EFE).- El incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Pinofranqueado, en la comarca de las Hurdes (Cáceres), ha arrasado 1.600 hectáreas de pinar, según las primeras estimaciones de la Junta de Extremadura, que mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex).

Unas 700 personas han sido evacuadas de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal, encontrándose parte de ellos alojados en la residencia de estudiantes 'Gregorio Marañón' de Caminomorisco.

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También ha tenido que ser desalojado El Cottolengo, centro benéfico que acoge a personas con discapacidad severa.

Los 34 usuarios han sido trasladados al Centro Sociosanitario de Plasencia y al centro Hermanitas de los Pobres.

Durante la noche han trabajado sobre el terreno 150 efectivos en un dispositivo formado por trece unidades de bomberos forestales, cuatro unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural más cinco técnicos de extinción.

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Junto al Plan Infoex, se han incorporado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y han continuado medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), bomberos de la Diputación de Cáceres (Sepei), Guardia Civil y personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (InfoCyL).

Anoche, a las 22:45 horas, tuvo lugar la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del Plan Infocaex, presidida por el director del plan y vicepresidente, consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, y este miércoles a las 10:00 horas será la segunda.

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El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se encuentra instalado en la Cooperativa Apihurdes, en la localidad de Pinofranqueado.

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, y alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres.

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Se debe igualmente colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos. EFE