Vox pide que "diputados honrados" se sumen a investigar a Sánchez por posible traición

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Sada (A Coruña), 18 ago (EFE).- El diputado de Vox José María Figaredo ha pedido este martes que "diputados honrados" del PP y el PSOE se sumen a su idea de activar el artículo 102 de la Constitución para exigir posibles responsabilidades penales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a miembros de su Ejecutivo por la crisis migratoria en Ceuta.

En un acto en Sada (A Coruña), Figaredo ha asegurado que la ciudad autónoma vive una "situación de absoluta inseguridad derivada de la invasión que acaban de sufrir", cuya causa, ha dicho, es "la absoluta inacción del Gobierno, un gobierno traidor que deja actuar a Marruecos, que hace y deshace ante la frontera y que no protege los intereses de los españoles".

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Ha defendido que lo primero que se debería hacer es retornar a los llegados de Marruecos y, como no ha sido así, Vox ha llevado al Congreso una propuesta de aplicación de artículo 102 de la Constitución con el fin de "enjuiciar al presidente del Gobierno por traición a los españoles", para lo que necesita el apoyo de "un número suficiente de diputados honrados", que deben ser 88 -Vox ya tiene 55-, y espera que procedan de las filas dell PP y PSOE.

También ha culpabilizado al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, del PP, que gobierna gracias a un acuerdo con el PSOE, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ceuta Ya!, que ha calificado como "islamista".

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Por eso le ofrece un pacto de gobierno con el apoyo de Vox para recuperar "el orden" en Ceuta, una ciudad que, ha insistido, se ha convertido "en un lugar invivible por la inacción del Gobierno".

También ha denunciado la presencia de "enfermedades que están llegando que no se habían visto en España desde hacía muchísimo tiempo", como la sarna, impétigo y tuberculosis entre agentes de las fuerzas de seguridad y militares.

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Sobre los menores no acompañados, Vox quiere "que se aplique la ley" y rechaza "que empiecen a distribuirse por toda España" porque "una vez que eso suceda, el retorno ya va a ser imposible".

Preguntado por si se arrepiente de haber utilizado el término "cazar" para los llegados de Marruecos, ha dicho que ni se arrepiente ni se retracta.

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Mientras Figaredo hacía sus declaraciones acompañado por un grupo de simpatizantes, una concentración enfrente mostraba una pancarta con el lema 'Fascistas fuera de Sada'.

Ha calificado a sus integrantes como un "grupo de violentos" que buscan "amedrentar" e "imponer una ley del miedo" frente a quienes tratan de "ejercer libremente su derecho a hablar, su derecho a disentir y su derecho a la libre expresión". EFE

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