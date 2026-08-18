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Un incendio en Ponteareas (Pontevedra) moviliza 12 medios aéreos y supera las 20 hectáreas

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Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- Un incendio forestal activo en la parroquia de Nogueira, en el ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas, ha movilizado 12 medios aéreos y supera las 20 hectáreas calcinadas, según la Consellería gallega de Medio Rural

El fuego se inició a las 17:39 horas y se ha desplegado un importante operativo de extinción.

El dispositivo está compuesto por 2 técnicos, 9 agentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 3 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros y 4 aviones. EFE

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