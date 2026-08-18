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Técnicos evaluarán estado de Nuevo Los Cármenes por terremotos antes del Granada-Mallorca

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Granada, 18 ago (EFE).- Técnicos del Ayuntamiento de Granada y del Granada CF harán una revisión estructural del Estadio Nuevo Los Cármenes, tras los terremotos que este martes afectaron a Granada y su área metropolitana, antes de la disputa el próximo lunes del partido ante el Mallorca, de la segunda jornada de Segunda División, según comunicó este martes el club.

“La entidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, ha encargado a los técnicos una revisión estructural del estadio que permita asegurar que la misma continúa cumpliendo estándares de seguridad necesarios para nuestros usuarios, especialmente ante la cercanía del partido del próximo lunes”, informó este martes el Granada en un comunicado.

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Esta situación se da después de que Granada y su área metropolitana hayan sufrido este martes varios terremotos de entre 4 y 5 grados, más varias réplicas de menor intensidad.

Estos han provocado varias incidencias, como caída de cascotes desprendidos de edificios sobre vehículos o grietas y desalojo de edificaciones en diferentes barrios de la capital, como el Zaidín, justo donde está ubicado Nuevo Los Cármenes.

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“Es prioridad para el Granada garantizar la seguridad de todos los asistentes al próximo partido, además del cumplimiento estricto de los protocolos al respecto”, añadió el Granada en su escrito con la mente puesta en el choque ante el Mallorca del lunes.

“Desde el Granada queremos trasladar todo nuestro ánimo y fuerza los granadinos en estos momentos. Es necesario seguir las instrucciones de las autoridades pertinentes y fuentes oficiales”, agregó el club rojiblanco.

Poco después del primer terremoto del día, de intensidad 4,8, el Granada CF ya anunció el cierre de su tienda oficial y de las taquillas del Estadio Nuevo Los Cármenes. EFE

jag/agr/cmm

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