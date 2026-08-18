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Se reducen a la mitad los efectivos en el fuego de Niebla (Huelva) y no hay reactivaciones

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Huelva, 18 ago (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha reducido a la mitad el número de profesionales que continúan trabajando para controlar el fuego de Niebla (Huelva) después de una noche sin reactivaciones y con condiciones favorables al haber aumentado la humedad.

Según ha informado el Infoca, en el control de este incendio, estabilizado ya en todo su perímetro, trabajan 45 efectivos apoyados por cuatro autobombas.

Este operativo continúa sobre el terreno con labores de vigilancia activa, remate y liquidación de puntos calientes.

El incendio quedó estabilizado el pasado domingo, lo que motivó la desescalada del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Incendios Forestales de Andalucía a la situación operativa 1, un estado que mantuvo hasta ayer lunes, cuando descendió a nivel cero.

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Tras el cambio en el estatus del incendio se permitió el domingo el regreso a sus viviendas de las últimas 417 personas que permanecían desalojadas y se replegó la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El fuego ha superado los 210 kilómetros de perímetro y ha calcinado unas 33.000 hectáreas de 11 términos municipales. EFE

lra/bfv/mam

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