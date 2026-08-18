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Rubén García y Lucía Rodríguez logran la única victoria española en Nueva Deli

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Redacción deportes, 18 ago (EFE).- Rubén García y Lucía Rodríguez consiguieron este martes la primera y única victoria de la delegación española en los Mundiales de bádminton que están disputándose en Nueva Deli al imponerse a los taiwaneses Wu Guan Xun y Lee Chia Hsin por 2-0.

La pareja española comenzó así con un magnífico partido su participación en el torneo de dobles mixtos, aunque ahora les esperan en los dieciseisavos los cuartos del mundo, los tailandeses Dechapol Puavaranukroh y Supissara Paewsampran.

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García y Rodríguez se repusieron a un inicio en el que los asiáticos dominaban el partido (1-4). No tardaron en reaccionar y tras el 6-6 se dispararon para llevarse el parcial por 21-13 sin dar opción alguna a sus rivales.

En el segundo parcial ocurrió algo similar. Los taiwaneses empezaron con dolidez y se instalaron con un inquietante 4-9, pero el dúo español se recompuso, igualó a 9 y a 12 y a partir de ese momento se adelantó en el marcador para no abandonarlo y vencer el set por 21-16.

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Es la única victoria española, pues ya habían perdido en el torneo masculino de dobles Jacobo Fernández y Alberto Perals ante los fraceses Eloi Adam y Leo Rossi (8-21 y 13-21), y en el femenino Nikol Carulla y Carmen María Jiménez ante los indios Kavipriya Selvam y Simran Singhi (20-22 y 14-21), y Paula López y Lucía Rodríguez ante los también indios Treesa Jolly y Gayatri Gopichand Pullela (9-21 y 13-21). EFE

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