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Prisión provisional y sin fianza para la involucrada en la muerte de su pareja en un cortijo de Estepa (Sevilla)

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La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa (Sevilla) ha acordado en la mañana de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida como presunta autora de la muerte de su pareja sentimental este pasado domingo en un cortijo del municipio.

Según han confirmado fuentes judiciales consultadas por Andalucía, Inicialmente, se le ha atribuido un presunto delito de homicidio, tras haber prestado declaración durante su comparecencia en sede judicial.

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Asimismo, también han declarado varios testigos de los hechos, ocurridos este pasado lunes, cuando la Guardia Civil detuvo a la involucrada, de 33 años, como presunta autora del asesinato a con arma blanca de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en el interior de un cortijo de Estepa.

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