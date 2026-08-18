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Prisión para el conductor del coche que volcó en canal de Lleida donde se halló un cadáver

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Barcelona, 18 ago (EFE).- El conductor del coche que volcó en el canal de Urgell, en Golmés (Lleida), donde los Mossos d’Esquadra encontraron este domingo a un hombre muerto, ha ingresado en prisión provisional acusado de delito de homicidio imprudente y de omisión del deber del socorro.

El hombre, que huyó del lugar y dio positivo en el control de alcoholemia, entró este lunes en prisión después de que los Mossos lo detuvieran ayer en su casa en Mollerussa (Lleida), han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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Según informaron este lunes el Servicio Catalán de Tráfico y los Mossos d'Esquadra, la policía catalana recibió a las 19.49 horas del domingo, de parte de la policía local, el aviso de la presencia de un coche volcado en el interior del canal d'Urgell, en la zona del camino del Salt del Duran, en el municipio de Golmés.

Cuando los Mossos d'Esquadra llegaron al lugar, retiraron el coche del canal y comprobaron que en su interior había una persona muerta en el asiento del pasajero delantero y que la puerta del conductor estaba entreabierta pero sin nadie más en las inmediaciones.

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La víctima es V.R., de 42 años, nacionalidad rumana y vecino de Mollerussa.

Los Mossos buscaron por la zona al conductor y finalmente, hacia las 23.00 horas, lo encontraron en su casa en Mollerussa, con algunas lesiones del accidente y bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

Por este motivo, informaron a EFE fuentes policiales, los agentes le detuvieron por un delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro, ya que se fue del lugar sin asistir a su acompañante y sin avisar a nadie de lo ocurrido, y por dar positivo en el control de alcoholemia.

El detenido, que pasó este lunes a disposición judicial, es un hombre de 34 años y, al igual que la víctima, también de nacionalidad rumana.

Con esta víctima, son ya 86 las personas que han muerto este año en siniestros viarios en las carreteras catalanas, según los datos provisionales de Tráfico. EFE.

ppa/hm/mcm

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