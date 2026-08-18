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Morante de la Puebla e Israel Fernández combinarán tauromaquia y flamenco en Mérida

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Mérida, 18 ago (EFE).- La Plaza de Toros de Mérida acogerá el próximo 4 de septiembre la 'Corrida Romana' con Morante de la Puebla como principal figura del cartel, en un espectáculo que combinará tauromaquia y música, por lo que contará también con la participación del cantaor flamenco Israel Fernández.

En la corrida se darán cita, asimismo, el rejoneador portugués Marcos Bastinhas junto con los forcados Académicos de Elvas y una exhibición de salto a la garrocha.

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Mérida recupera así su programación taurina con motivo de las ferias y fiestas de la ciudad, según ha informado este martes el Consistorio emeritense en nota de prensa.

La concejala de Festejos, Ana Aragoneses y el gerente de Toros La Merced y promotor de la iniciativa, José Luis Pereda, han presentado este martes el cartel de la cita que pretende reunir en la plaza diferentes lenguajes y tradiciones: el toreo a pie, el rejoneo, el cante flamenco, la tradición portuguesa de los forcados y la destreza de los garrochistas.

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Aragoneses ha destacado que se trata de “una propuesta diferente y muy especial" que se suma a la amplia programación organizada por el Ayuntamiento con motivo de las ferias del septiembre.

Por su parte, José Luis Pereda ha calificado la denominada como 'Corrida Romana' como un "acontecimiento internacional" en una propuesta "única" en la que confluyen distintas culturas y disciplinas: "cante flamenco, toreo a caballo, forcados portugueses y festejos populares de antaño con la garrocha".

Para su promotor, se trata de una cita "llamada a convertirse en uno de los acontecimientos destacados de la temporada taurina", ya que el Coso de San Albín "vivirá una noche histórica y Mérida acaparará las miradas del mundo taurino y cultural". EFE.

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