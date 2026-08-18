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Mojica: "Que se note la mancha amarilla como en el Mundial"

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Getafe (Madrid), 18 ago (EFE).- El futbolista colombiano Johan Mojica pidió este martes, durante su presentación como nuevo jugador del Getafe, "que se note la mancha amarilla como en el Mundial" para unir a los colombianos tras el terremoto que sufrió el país el pasado 10 de agosto.

El lateral izquierdo, con una amplia trayectoria en el fútbol español, agradeció el cariño que ha recibido de los colombianos en España y destacó además su satisfacción por vivir en este país, donde, según explicó, existe "un colectivo muy grande" de colombianos.

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Además, reivindicó la actitud de servicio de sus compatriotas en un momento "delicado en todos los aspectos".

Mojica también se refirió al golpe recibido por la selección colombiana en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y pidió que el cariño que los jugadores reciben de sus compatriotas alcance a todo el equipo.

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"Los jugadores de la selección sufrimos ese palo que hemos recibido a nivel deportivo. Estoy muy agradecido a los colombianos que me han recibido y al amor que he recibido. Que lo reciba todo el equipo y que se note la mancha amarilla como en el Mundial", afirmó.

El futbolista, de 33 años, llega al Getafe procedente del Mallorca, después de haber defendido también en España las camisetas de Rayo Vallecano, Girona, Elche, Osasuna y Villarreal.

Internacional con Colombia, Mojica se incorpora al conjunto azulón con el respaldo de su experiencia en LaLiga y con el objetivo de contribuir al nuevo proyecto dirigido por José Bordalás. EFE

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