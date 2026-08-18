Los seísmos de Granada son "totalmente normales" y suceden desde hace mucho, según geólogo

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Madrid, 18 ago (EFE).- El geólogo Manuel Regueiro considera que los terremotos que se están registrando en Granada son "totalmente normales" porque la provincia está situada en una zona sísmica con fallas activas, aunque algunos de ellos han sido "un poco más grandes de lo habitual".

Regueiro, expresidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), ha explicado a EFE que estos terremotos "llevan ocurriendo cientos de miles de años" y "tampoco son para asustar mucho".

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Según el experto, "no hay nada anormal en lo que está pasando", "simplemente es anormal porque hay algunos terremotos que son un poco más grandes de los habituales".

Pero en esa zona, asegura, "hay terremotos todos los días de menos de 1,5 de magnitud que no percibe el ser humano".

Recuerda, además, que los seísmos "ocurren en Granada, pero también en todas las zonas sísmicas de España: sobre todo Almería y Murcia, pero también Cataluña y Galicia.

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"Terremotos hay todos los días en toda en todo el planeta", sostiene.

Regueiro subraya que "hay un montón de fallas activas en España" y "muchas de esas fallas activas se reactivan cuando se produce un sismo más profundo".

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Esta secuencia de terremotos que "asusta un poco más nos pone en guardia para lo que hay que hacer" en estas situaciones, asegura.

En su opinión, los pueblos que están teniendo este tipo de sismos "deberían reunir a la población y explicar las medidas normales" a adoptar, porque "hay que aprenderlas".

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Entre esas medidas menciona "no salir" a la calle en los sismos menos intensos ante el riego de caída de cornisas; y "salir en los de mayor magnitud", aunque, a su juicio, "lo más adecuado es meterse debajo de una mesa en casa".

En su opinión, esta situación "debe aprovecharse para actualizar la normativa sismorresistente que data de 2002 en España" y que fue remitida como anejo a la Unión Europea (UE) que estaba elaborando una norma sobre el tema, pero que se retiró ante la resistencia de varios sectores.

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Regueiro explica que el anejo "se intentó actualizar y se envío a Europa una nueva norma actualizada con toda la sismología española desde el año 2010, que incluía "el inventario de edificios que pudieran tener problemas con cornisas".

Se actualizaba el riesgo sísmico de toda España, incluidas las zonas de Granada y de Murcia, que son de las que "existen más datos", pero "esa norma encalló". "Se mandó a Europa y luego se retiró", recuerda.

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Según Regueiro, "el año pasado se perdió una oportunidad de aprobar una norma que emplazaría a los ayuntamientos en riesgo a tomar medidas, sobre todo en este tema de la caída de cornisas" pero también en materia de prevención.

El expresidente del Colegio de Geólogos subraya que los terremotos en Granada "no tienen" ninguna relación con los ocurridos en Colombia e Indonesia.

Las placas tectónicas están en todo el mundo, explica, y "en todos los contactos entre placas tectónicas se producen terremotos, pero no hay demostración científica de que un movimiento de una placa en Colombia puede tener nada que ver con un momento de una placa en España".

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Según este experto, actualmente se están estudiando "algunas teorías" que podrían anticipar los terremotos, como la reproducción de las secuencias, las emisiones de gas radón, el campo magnético, la microsismicidad o cómo los animales pueden prever un terremoto. EFE