Lamour, número tres de la FIFA cesado: "No hay que hacer lo fácil, sino lo justo"

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París, 18 ago (EFE).- El francés Kevin Lamour, crítico con el proyecto de privatización del Mundial de fútbol de Gianni Infantino y que fue cesado el lunes del puesto de director de operaciones de la FIFA, aseguró, en una carta de despedida, que "en la vida no se trata de hacer lo fácil, sino lo que es justo".

"Nunca olvidéis que en la vida no se trata de hacer lo que es fácil, sino de hacer lo que es justo. La gran mayoría de vosotros ha entendido esto y lo ha puesto en práctica en su trabajo", dijo Lamour, en una carta enviada a los empleados de la FIFA y publicada este martes por la radio francesa RMC Sport.

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El directivo francés, de 45 años, fue destituido el lunes del puesto que ocupaba desde hacía casi dos años tras haberse enfrentado públicamente a Infantino, al que censuró por su plan de abrir el Mundial a inversores privados, un proyecto amparado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La salida de Lamour ha sido la de mayor peso en el seno de la FIFA, en la que también dimitió a finales de julio el asesor del presidente, Carlos Cordeiro, por la misma razón que la esgrimida por el directivo francés.

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En su misiva, Lamour tiene palabras de agradecimiento para varios de sus hasta hace poco compañeros, como el número dos de la FIFA, Mattias Grafström, o Arsène Wenger, director de Desarrollo de la FIFA, pero no para su superior Infantino.

"La FIFA atraviesa un periodo difícil, pero no os preocupéis. Todo terminará por arreglarse. Si todo no va bien, es que aún no es el final", agregó el antiguo estrecho colaborador del francés Michel Platini cuando éste ocupaba la presidencia de la UEFA (2007-2015).

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Lamour había censurado a finales de julio el proyecto de Infantino al considerar que servía "a intereses personales".

"Es el proyecto de una sola persona (...) no debe seguir adelante", denunció entonces el francés.

"Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario", afirmó el directivo, en alusión a Infantino. EFE