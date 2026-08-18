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La reserva hídrica desciende al 66,2 % de su capacidad

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Madrid, 18 ago (EFE).- La reserva hídrica desciende una semana más este verano y se encuentra al 66,2 % de su capacidad, tras perder en los últimos días 997 hectómetros cúbicos (hm3) y acumular actualmente 37.107 hm3 de agua, según datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La pérdida de casi mil hm3 supone el 1,8 % de la capacidad total de los embalses, a pesar de las lluvias caídas en los últimos días, de forma considerable en la vertiente mediterránea y en menor medida en la atlántica, de acuerdo con el Miteco.

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La máxima precipitación se ha registrado en Málaga, con 18,5 litros por metro cuadrado.

Las altas temperaturas han provocado descensos en todas las cuencas, salvo en las internas del País Vasco que se mantienen en el 81 %, la única por encima del 80 %.

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Por debajo de ese porcentaje le siguen las cuencas internas de Cataluña(79,9 %), Guadalete-Barbate (79,2 %), Guadiana (75,0 %), Guadalquivir (74,6 %); Tinto, Odiel y Piedras (74,2 %), Cantábrico Occidental (69,4 %), Mediterránea Andaluza (68,9 %); Miño-Sil (68,2 %), Cantábrico Oriental (67,1 %), Duero (62 %) y Tajo (60,7 %).

Con menos del 60 % de la capacidad de cuenca se encuentran las de Galicia Costa (59,9 %), Ebro (59,2 %), Júcar (56,4 %) y la históricamente deficitaria del Segura que está al 54 %.

Según los datos del Miteco, actualmente los embalses acumulan 2.369 hm3 más que el año pasado en estas mismas fechas y 8.626 hm3 más que la media de los últimos diez años.

Sin embargo, tienen 18.936 hm3 menos que la capacidad total de los embalses (56.043 hm3).

El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

49

67,1 %

Cantábrico Occidental

490

340

69,4 %

Miño-Sil

3.030

2.065

68,2 %

Galicia Costa

684

410

59,9 %

Cuencas internas del País Vasco

21

17

81,0 %

Duero

7.602

4.710

62,0 %

Tajo

11.056

6.711

60,7 %

Guadiana

9.538

7.151

75,0 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

170

74,2 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.307

79,2 %

Guadalquivir

8.030

5.991

74,6 %

Mediterránea Andaluza

1.174

809

68,9 %

Segura

1.140

616

54,05 %

Júcar

2.846

1.605

56,4 %

Ebro

7.802

4.615

59,2 %

Cuencas internas de Cataluña

677

541

79,9 %

TOTAL

56.043

 37.107

 66,2 %

EFE

lul/acm

(infografía)

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