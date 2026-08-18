La Premier League considera que el caso del City está "alargándose más de lo esperado"

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Londres, 18 ago (EFE).- Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, admitió que la resolución del caso del Manchester City y sus 130 supuestas irregularidades financieras está "alargándose más de lo esperado".

En una conversación con la cadena británica BBC, el máximo mandatario de la competición inglesa abordó el caso del City, que fue acusado en febrero de 130 irregularidades financieras y, pese a que el juicio acabó a finales de 2024, aún se desconoce la resolución del mismo.

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"Acepto que está alargándose más de lo esperado y entiendo que la gente quiere saber lo antes posible qué está pasando, pero es que simplemente no puedo decir nada", señaló Masters.

"Nuestras reglas son muy claras: hay que seguir el proceso y solo hay una ruta clara, que es permitir que el proceso llegue a una conclusión natural", añadió el directivo.

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La Premier League acusó en febrero de 2023 al City de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el 'fair play' financiero de la UEFA entre 2009 y 2018 y con el de la Premier League entre la 2015-2016 y la 2017-2018. Así como de no cooperar con las investigaciones de la Premier que tuvieron lugar entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El City ha negado todos los cargos y contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar una sanción que podría ir desde una multa económica hasta la deducción de puntos, descenso de categoría e incluso pérdida de títulos.

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En la década que ha investigado la Premier League, es decir, entre la campaña 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres ligas inglesas, una FA Cup y tres Copas de la Liga. EFE