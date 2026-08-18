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La campaña para combatir mensajes machistas en canciones que nació en puntos violeta

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Adriana Agüero y Álvaro Higuera

Santander, 18 ago (EFE).- El debate sobre el machismo en creaciones culturales como las canciones no descansa y ahora el Ayuntamiento de Santander lo vuelve a sacar a relucir con una campaña para concienciar de que, por muy pegadizo que sea el ritmo, la letra de algunas canciones puede lanzar mensajes poco edificantes.

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 Muchos jóvenes y no tan jóvenes aprovechan el verano para recorrer la oferta de festivales y fiestas populares que hay en toda España sin reparar en que, quizás, la música que se escucha puede encerrar mensajes que ocultan violencia hacia las mujeres.

Se trata de un debate viejo, no solo por canciones de otras épocas más o menos recientes que no han soportado demasiado bien el paso del tiempo, sino porque también hoy en día hay otras letras que hablan de sumisión, pertenencia, celos, control o placer unidireccional.

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Todo ello pese a las campañas y la sensibilización que se impulsa desde distintos ámbitos acerca de la violencia machista.

El Ayuntamiento de Santander ha puesto su granito de arena para centrar el tiro en este problema con una campaña con un título que ya lo dice todo: 'Que el machismo no te haga bailar'.

Esta campaña "no pretende censurar canciones ni señalar a artistas", dejan claro a EFE desde el consistorio.

Esta iniciativa, activa desde junio y hasta septiembre, está dirigida especialmente a los jóvenes y su objetivo es fomentar una escucha crítica para identificar estereotipos y comportamientos "que pueden normalizar modelos de relación basados en el dominio, control o sometimiento hacia las mujeres".

Según explica la edil de Igualdad de Santander, Zulema Gancedo, el origen de esta campaña está en lo que trasladaron varias personas que se acercaron a los puntos violeta de las fiestas de la ciudad para comentar las letras de determinadas canciones.

Estos comentarios llevaron al ayuntamiento a una reflexión y a plantearse una iniciativa de sensibilización.

La campaña se ha desarrollado en diferentes puntos de la ciudad, desde el entorno de la Campa de la Magdalena, donde se celebran conciertos en verano, y también otras ubicaciones, como la Virgen del Mar, donde en unos días habrá festivales de música.

Los temas seleccionados en la cartelería y material de la campaña, sin identificar títulos ni intérprete, contienen, según la edil, referencias al dominio, al sometimiento y al control de la mujer.

Entre los mensajes que se han destacado figuran frases como "ni soy tu baby ni tu premio", "ni me dominas ni decides por mí" o "ni me atas ni me sometes".

"A la hora de hacer la selección de los mensajes ha habido un poco de debate y discusión para buscar el mayor impacto", reconoce Gancedo.

La responsable municipal defiende que las relaciones afectivas deben construirse "desde el respeto mutuo y la igualdad" y advierte de que la música puede contribuir, junto a otros factores, a normalizar determinados estereotipos no deseables.

La preocupación por este tipo de letras también ha llegado a algunas familias, ya que, según Gancedo, han trasladado al ayuntamiento su incomodidad al escuchar determinadas canciones que cantan sus hijos adolescentes en casa y que "les causan rubor, estupor y un poco de incomodidad" por sus mensajes "desmedidos para la edad de los niños por las cosas que se dicen".

La campaña sigue estas semanas y el consistorio no ha realizado una evaluación definitiva de su impacto entre los jóvenes aún, pero Gancedo asegura que han recibido numerosas reacciones positivas en redes sociales y que, incluso, una empresa de marketing y publicidad de México se ha interesado en utilizar la iniciativa.

Al finalizar, está previsto medir la repercusión mediante encuestas y datos de redes sociales, como las visualizaciones y la valoración de los contenidos.

Gancedo insiste en que escuchar una canción no significa asumir su mensaje, pero considera importante que los jóvenes sean conscientes de lo que cantan y reproducen. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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