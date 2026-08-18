La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos en 13 comunidades, 8 con nivel 'naranja'

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Madrid, 18 ago (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes avisos en trece comunidades autónomas por altas temperaturas, ocho de las cuales con nivel "naranja" por peligro grave frente a termómetros que marcan hasta 40 grados.

Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid serán durante esta jornada las áreas del país más afectadas por el calor.

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En la comunidad andaluza el calor intenso apretará más en algunos puntos de las provincias de Córdoba y Jaén, ya que en la campiña cordobesa se llegará previsiblemente a 40 grados, así como en la zona de Sierra y Pedroches, con máximas que rozarán los 38 grados.

Dentro de Aragón, Huesca registrará hoy los lugares más sofocantes con temperaturas de 39 grados en el sur de la provincia y 36 en el centro.

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En Castilla y León el aviso meteorológico alerta de la posibilidad de calor sofocante en áreas del sur de Ávila mientras que los termómetros oscilarán entre 34 y 40 grados en Castilla-La Mancha, con zonas más afectadas como el Valle del Guadiana, en Ciudad Real, el Valle del Tajo, en Toledo o la Mancha Albaceteña.

El calor azotará asimismo de manera notable a las provincias catalanas de Lleida y Tarragona. Allí las máximas tocarán los 39 grados y se registrará además un peligro importante en Cáceres y Badajoz, con máximas de hasta 40 grados en la meseta cacereña, Vegas del Guadiana (Badajoz) o Villuercas y Montánchez.

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En el nordeste del país, en Galicia, salvo la provincia de A Coruña, el resto de esa comunidad -Lugo, Ourense y Pontevedra- estará hoy bajo aviso 'naranja' por la elevada temperatura, que se notará sobremanera en zonas del Miño de Ourense, en Valdeorras y en el sur de Lugo.

En cuanto a la comunidad madrileña, las máximas alcanzarán los 39 grados en la zona metropolitana y Henares, pero también en el sur, Vegas y oeste de Madrid mientras que se situarán en 35 grados en la sierra.

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Además de esos puntos más castigados por el calor, la Aemet ha emitido hoy otras advertencias por calor, si bien con una intensidad menor -de nivel 'amarillo', que alerta de la existencia de un riesgo para realizar ciertas actividades-, en Baleares, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. EFE