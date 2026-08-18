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La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos en 13 comunidades, 8 con nivel 'naranja'

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Madrid, 18 ago (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes avisos en trece comunidades autónomas por altas temperaturas, ocho de las cuales con nivel "naranja" por peligro grave frente a termómetros que marcan hasta 40 grados.

Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid serán durante esta jornada las áreas del país más afectadas por el calor.

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En la comunidad andaluza el calor intenso apretará más en algunos puntos de las provincias de Córdoba y Jaén, ya que en la campiña cordobesa se llegará previsiblemente a 40 grados, así como en la zona de Sierra y Pedroches, con máximas que rozarán los 38 grados.

Dentro de Aragón, Huesca registrará hoy los lugares más sofocantes con temperaturas de 39 grados en el sur de la provincia y 36 en el centro.

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En Castilla y León el aviso meteorológico alerta de la posibilidad de calor sofocante en áreas del sur de Ávila mientras que los termómetros oscilarán entre 34 y 40 grados en Castilla-La Mancha, con zonas más afectadas como el Valle del Guadiana, en Ciudad Real, el Valle del Tajo, en Toledo o la Mancha Albaceteña.

El calor azotará asimismo de manera notable a las provincias catalanas de Lleida y Tarragona. Allí las máximas tocarán los 39 grados y se registrará además un peligro importante en Cáceres y Badajoz, con máximas de hasta 40 grados en la meseta cacereña, Vegas del Guadiana (Badajoz) o Villuercas y Montánchez.

En el nordeste del país, en Galicia, salvo la provincia de A Coruña, el resto de esa comunidad -Lugo, Ourense y Pontevedra- estará hoy bajo aviso 'naranja' por la elevada temperatura, que se notará sobremanera en zonas del Miño de Ourense, en Valdeorras y en el sur de Lugo.

En cuanto a la comunidad madrileña, las máximas alcanzarán los 39 grados en la zona metropolitana y Henares, pero también en el sur, Vegas y oeste de Madrid mientras que se situarán en 35 grados en la sierra.

Además de esos puntos más castigados por el calor, la Aemet ha emitido hoy otras advertencias por calor, si bien con una intensidad menor -de nivel 'amarillo', que alerta de la existencia de un riesgo para realizar ciertas actividades-, en Baleares, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. EFE

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