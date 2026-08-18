Juanma Moreno pide "máxima prudencia" por los terremotos que se repiten en Granada

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Sevilla, 18 ago (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima prudencia" ante los terremotos que se han vuelto a registrar este martes en el área metropolitana de Granada, donde esta mañana se han sucedido varios temblores por encima de la magnitud 4.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado el presidente andaluz a través de su cuenta de la red social X.

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Moreno ha compartido una publicación de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) en el que, además de distintos consejos, indican que se han recibido decenas de llamadas que informan de desprendimientos y grietas.

Cuatro terremotos, uno de ellos de magnitud 4 y con epicentro en Churriana de la Vega, se han registrado como réplicas del seísmo de 4,7 que este martes ha provocado medio centenar de llamadas al 112 y se ha sentido en las cuatro provincias de Andalucía Oriental

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La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de magnitud 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín. EFE