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España suma 12,4 millones de pasajeros aéreos internacionales en julio, un 5,8 % más

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Madrid, 18 ago (EFE).- Los pasajeros aéreos internacionales que llegaron a España en el mes de julio ascendieron a 12,4 millones, lo que supone un incremento del 5,8 % respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados este martes por Turespaña.

En los primeros siete meses del año, de enero a julio, España recibió 67 millones de pasajeros internacionales, un 5,2 % más respecto al mismo periodo de 2025, lo que supone alrededor de 3,3 millones de llegadas adicionales.

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El 87,4 % del flujo total de pasajeros que llegó en julio provino de Europa, lo que supone un 6,1 % más que en el mismo mes de 2025, el 5,7 % de América (un 3,1 % más) y el 1,7 % de Asia (un 4,1 % más).

La mayoría de pasajeros llegaron en compañías de bajo coste, un 61 % del total, y el resto en vuelos tradicionales.

En cuanto a la procedencia de los pasajeros, destacaron Reino Unido, con 2,9 millones de pasajeros internacionales -23,3 % del total-, un 6,3 % más interanual; seguido de Alemania con 1,6 millones (12,7% del total), un 0,8 % más; e Italia, con 1,2 millones, el 10,2 % del total, tras crecer un 10,2 %.

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En cuarto lugar, se situó Francia, con 899.715 pasajeros (7,3 % del total) tras crecer un 3,7 % y, en quinto, Países Bajos con 560.248 pasajeros -el 4,5% del total en julio- tras caer un 1,7 %.

Crecieron especialmente los turistas llegados de Polonia, un 31,9 % más; y de Bélgica, con un 10,8 % más, y se suavizaron los incrementos de EE. UU., un 1,5 % más, hasta llegar a los 289.317 pasajeros.

La autonomía que más pasajeros aéreos internacionales recibió en julio fue Baleares, con el 21,5 % del total (2,7 millones); seguida de Cataluña, con el 20,4 % (2,5 millones); Madrid, con el 19,2 % (2,4 millones) y Andalucía, con el 12,8 % (1,6 millones).

La principal subida la registró la comunidad valenciana, un 12,7 %, seguida de Andalucía, con un 8,7 %.

En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, con 2,3 millones de pasajeros recibidos en julio, un 4,6 % de crecimiento interanual.

El aeropuerto de Barcelona se sitúa en segundo lugar, con 2,2 millones de pasajeros, un 7,7 % más. Interanualmente, el aeropuerto que más crece es el de Valencia, con un aumento del 15,3%. EFE

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