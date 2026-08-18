El Real Madrid completa su primer entrenamiento de la pretemporada

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Madrid, 18 ago (EFE).- El Real Madrid completó este martes su primer entrenamiento de la pretemporada en el pabellón de su ciudad deportiva después de que los jugadores pasaran el lunes los reconocimientos médicos, según informó el club blanco.

El conjunto dirigido por Pedro Martínez comenzó la sesión con trabajo en el gimnasio antes de trasladarse a la pista, donde los jugadores hicieron ejercicios de tiro y diferentes tareas tácticas, tanto individuales como en equipo.

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En el entrenamiento participaron los nuevos fichajes del equipo, Maksym Shulga, Eli John Ndiaye, Jaime Pradilla, Timothé Luwawu-Cabarrot y Olivier Sarr, junto a Sergio Llull, Edy Tavares, Alberto Abalde, Théo Maledon, Andrés Feliz, Gabriele Procida y Facundo Campazzo.

La sesión concluyó con trabajo individual para algunos de los jugadores.

El conjunto blanco tiene confirmados por el momento tres encuentros amistosos durante la pretemporada, frente al Baskonia, el 5 de septiembre; ante La Laguna Tenerife, el 11 de septiembre; y contra el Unicaja, el 12 de septiembre. EFE

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