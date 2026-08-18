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El PSOE exige a Vivas que retire sus insinuaciones de un plan para “dejar caer” a Ceuta

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Ceuta, 18 ago (EFE).- El PSOE de Ceuta ha exigido este martes al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que rectifique y retire sus insinuaciones sobre la existencia de un supuesto plan para “golpear a Ceuta hasta su caída definitiva” y ha calificado sus declaraciones de “irresponsables y desleales” porque contribuyen a sembrar la sospecha de que el Estado actúa contra uno de sus propios territorios.

Los socialistas ceutíes han rechazado así las declaraciones de Vivas tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este lunes, en las que el presidente planteó que el Gobierno de España podría estar permitiendo deliberadamente la situación migratoria “para no molestar” a Marruecos.

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Para el PSOE, reclamar al Ejecutivo una respuesta más rápida ante la crisis es legítimo, pero “sembrar la sospecha de que el Estado conspira contra su propio territorio” supone, a su juicio, “un salto cualitativo gravísimo” y una “teoría conspiranoica, sin ningún fundamento”.

En un comunicado el PSOE ha acusado, además, a Vivas de haber modificado su discurso ante la crisis y de aproximarse a los planteamientos del PP nacional y de Vox.

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Los socialistas sostienen que el presidente ceutí, al que atribuyen hasta ahora una defensa de la convivencia y de lealtad institucional, ha optado por un discurso “anti-inmigración y conspiranoico”.

Frente a las dudas planteadas por Vivas sobre la posición del Estado, el PSOE ha recordado las palabras pronunciadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su reciente visita a Ceuta, cuando afirmó que las ciudades autónomas son “españolas, españolísimas y no se tocan”.

Los socialistas han subrayado que "ni el Gobierno ni nadie en España cuestiona ni un ápice” la soberanía y la integridad territorial de Ceuta y han recordado que fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien habló inicialmente de un ataque a la soberanía española.

El PSOE también ha defendido la actuación del Ejecutivo ante la crisis y ha destacado que Sánchez presidió este lunes una reunión estratégica específica sobre Ceuta en la que participaron ocho ministerios y han reprochado a Vivas que opte por “el ruido y la confrontación” en lugar de la unidad institucional.EFE

jmr/avl/mcm

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