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El PP reprocha a Robles faltar al Senado: "Ningún Gobierno está por encima de las Cortes"

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Madrid, 18 ago (EFE).- El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey Varela, ha reprochado este martes a la ministra del ramo, Margarita Robles, ausentarse de la comparecencia para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta, y le ha advertido que "ningún Gobierno está por encima de las Cortes".

"Ninguna causa puede impedir que se ejerza el control al Gobierno", ha dicho Rey junto a la silla vacía de la ministra al abrir la sesión, a la que solo han acudido senadores de PP, Vox y Junts, faltando los del PSOE y otros partidos.

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Rey ha informado de que Robles ha remitido una carta esta misma mañana para añadir un nuevo motivo para su ausencia a esta sesión.

Se ha referido así, sin mencionarlo, al encuentro que a la misma hora tiene la ministra en la base aérea de Zaragoza con familiares y compañeros de Javier García Sancho, el cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fallecido en un accidente durante la extinción del incendio de Riglos (Huesca).

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El senador del PP ha recordado que previamente Robles solicitó aplazamientos para disponer de más información sobre el asunto, el primero aceptado por la mesa de la comisión, pero no el segundo, por lo que fue citada este martes, así como la advertencia del Gobierno de que los ministros darían las explicaciones en el Congreso.

En los días previos, también se celebraron sesiones de las comisiones de Interior y Exteriores del Senado en ausencia de los respectivos ministros, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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