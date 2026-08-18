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El Gobierno no descarta ampliar a 4.000 las 1.500 plazas de acogida temporal en Ceuta

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Madrid, 18 ago (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no descarta que las 1.500 nuevas plazas que se habilitarán con la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos ya han comenzado, se puedan ampliar a 4.000.

Así lo ha asegurado Saiz en declaraciones a la Cadena Ser al ser preguntada directamente si la nueva infraestructura podría llegar a albergar hasta 4.000 plazas.

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"Efectivamente", ha respondido la ministra y, aunque inmediatamente ha matizado que no quería "poner un techo", ha asegurado que "en total pueden dar cabida a más plazas".

Saiz ha asegurado no manejar los datos de cuántos migrantes, tanto adultos como menores, permanecen en Ceuta, aunque ha dado la cifra de que se están repartiendo en torno a 4.000 kits alimentarios cada día.

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La ministra ha confirmado que ya comenzado el montaje de las instalaciones, que va a supervisar personalmente este martes, y ha confiado en que los trabajos van a avanzar rápido.

Los cuatro puntos se han establecido en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, cedida por la ciudad autónoma, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano.

Preguntada sobre cómo se va a seleccionar a los 1.500 migrantes que van ocupar las nuevas plazas, ha respondido que se "va a ir viendo", pero ha señalado que "no es lo mismo una mujer o una mujer con menores", si bien ha subrayado que "lo importante es la atención absolutamente individualizada".

Respecto a quién va a prestar esa atención, la ministra ha destacado la "importante labor" que está llevando a cabo Cruz Roja, pero también otras entidades como Accem o CEAR, con las que tiene previsto reunirse este martes, así como asociaciones vecinales.

La ministra ha asegurado que se "pone en la piel de muchos ciudadanos ceutíes" que han criticado la ausencia del Gobierno en la ciudad autónoma, si bien ha afirmado que el Ejecutivo "no tenía que venir a Ceuta, está en Ceuta de manera permanente".

"Ceuta ni ha estado ni va estar nunca sola", ha incidido Saiz que ha insinuado que desde la sede central del PP en Génova se están dando directrices al Gobierno de la ciudad autónoma, del mismo signo político, que complican la colaboración entre administraciones. EFE

td/mcm

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