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El CGPJ suspende al juez que será juzgado en el caso BBVA tras su paso por la entidad

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Madrid, 18 ago (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido provisionalmente de sus funciones al magistrado Eduardo Ortega, que será juzgado en su condición de exdirectivo del BBVA por los encargos presuntamente ilegales realizados por la entidad bancaria a José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la noticia, adelantada por el Diario.es, de que la Comisión Permanente ha acordado este martes suspender a Ortega, exdirector de Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA y expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

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El pasado julio, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña abrió juicio oral al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras catorce personas, entre antiguos directivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por encargos presuntamente ilegales realizados a José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Ortega 26 años y medio de prisión por los delitos de descubrimiento y cohecho activo y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.

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Ortega, que se reincorporó a la carrera judicial en febrero, fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 2014 cuando pidió una excedencia para trabajar en el BBVA. Seis años después fue imputado en la causa.

Según las fuentes, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado su suspensión tal y como prevé el reglamento de la carrera judicial.

En concreto, el artículo 190 dice que se acordará la suspensión provisional de funciones "por cualquier otro delito doloso" cuando se hubiere dictado contra él "auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral, una vez estas resoluciones hayan adquirido firmeza", como es el caso tras el auto de apertura de juicio oral del pasado 9 de julio.

La suspensión provisional durará hasta tanto en el procedimiento penal no recaiga sentencia o auto de sobreseimiento, añade el reglamento. EFE

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