El Athletic traspasa a Manex Guibelalde al Grasshopper suizo

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Bilbao, 18 ago (EFE).- El Athletic Club ha traspasado al centrocampista del filial Manex Guibelade al Grasshopper, de la Primera División suiza, en una operación en la que la entidad bilbaína "se reserva un porcentaje de futura venta" del futbolista, según confirmó este martes el club vasco.

Guibelalde, de 22 años, llegó a Lezama el pasado verano procedente del segundo equipo de la Real Sociedad y en la campaña 2025-2026 disputó 24 partidos con el Bilbao Athletic en Primera RFEF, 6 de ellos como titular, acumulando un total de 766 minutos.

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El donostiarra es el cuarto futbolista del filial traspasado por el Athletic esta temporada tras Aimar Duñabeitia (Sporting), Ibon Sanchez (Cádiz) e Iker Varela (Ibiza). Además, el club bilbaíno ha cedido a Eder García e Ibai Sanz al Córdoba y a Adrián Lekuna al Arenas. EFE

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