Detenido por estafar más de 135.000 euros haciéndose pasar por guardia civil

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Madrid, 18 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un varón que se hizo pasar por agente de la Guardia Civil y estafó más de 135.000 euros a tres víctimas, que le entregaron importantes cantidades de dinero y tarjetas regalo, a cambio de supuestas gestiones preferentes en subastas judiciales de viviendas y vehículos.

El detenido llegó a identificarse falsamente como guardia civil en tres ocasiones distintas y en cada uno de los casos denunciados, utilizó esa falsa atribución para generar un contexto de confianza, reforzar la apariencia de legitimidad y facilitar la entrega de dinero por parte de las víctimas, ha informado la Policía en una nota.

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En las tres ocasiones, el investigado exhibió símbolos, emblemas y referencias institucionales que simulaban su pertenencia al citado Cuerpo, incluso una placa y fotografías suyas vistiendo el uniforme oficial.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el 29 de agosto de 2024, en la que una mujer manifestó haber mantenido una relación con un individuo que aseguraba ser agente de la Guardia Civil y le ofreció la posibilidad de acceder a una vivienda en subasta judicial, para lo cual le solicitó 45.000 euros en efectivo.

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Tras reunirse con la víctima en un establecimiento, el individuo salió alegando atender una llamada y desapareció con el dinero.

El segundo hecho tuvo lugar el 7 de agosto de 2025, cuando otra víctima le entregó más de 43.000 euros, entre efectivo y tres tarjetas regalo de alto valor.

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El tercer episodio se produjo el 10 de julio de 2026 cuando una persona que había conocido a este sujeto a través de redes sociales le entregó 47.000 euros en efectivo para la supuesta compra de una furgoneta y propiedades en subasta.

En esta ocasión, además del dinero, el autor se apropió de pertenencias personales y una maleta que la víctima había dejado en un alojamiento en el que previamente habían estado juntos.

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Las pesquisas permitieron averiguar que el investigado llegaría en tren a Madrid y fue interceptado el pasado 10 de agosto en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, donde fue detenido.

En el momento de la detención, llevaba una mochila con el emblema tradicional de la Guardia Civil, cuatro teléfonos móviles, seis tarjetas SIM y más de 6.000 euros en efectivo. EFE

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