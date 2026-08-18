Detenido por decapitar a 80 codornices y 24 palomas en un pueblo de Castellón

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Castellón, 18 ago (EFE).- Un hombre de 46 años ha sido detenido por la Guardia Civil en La Vall d'Alba (Castellón) tras acceder a una finca de la localidad y, una vez en su interior y tras forzar varias jaulas, causar la muerte mediante decapitación de 80 codornices y 24 palomas y sustraer una parte de las aves.

Los hechos por los que agentes de la Guardia Civil de Vilafamés han detenido a este hombre, presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de maltrato animal, se produjeron el pasado 7 de agosto.

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Según detalla este martes la Guardia Civil, el supuesto autor accedió mediante escalo a una finca de la localidad de La Vall d'Alba y, una vez en su interior, forzó varias jaulas, causando la muerte mediante decapitación de un total de 80 codornices y 24 palomas.

Además, la persona investigada aprovechó en el momento de su huida para sustraer parte de estas aves que se encontraban en el interior de la finca.

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Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Guardia Civil iniciaron las correspondientes investigaciones y realizaron diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido, las cuales permitieron identificar y detener al presunto responsable.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. EFE