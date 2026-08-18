Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Detenido por decapitar a 80 codornices y 24 palomas en un pueblo de Castellón

Guardar

Castellón, 18 ago (EFE).- Un hombre de 46 años ha sido detenido por la Guardia Civil en La Vall d'Alba (Castellón) tras acceder a una finca de la localidad y, una vez en su interior y tras forzar varias jaulas, causar la muerte mediante decapitación de 80 codornices y 24 palomas y sustraer una parte de las aves.

Los hechos por los que agentes de la Guardia Civil de Vilafamés han detenido a este hombre, presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de maltrato animal, se produjeron el pasado 7 de agosto.

PUBLICIDAD

Según detalla este martes la Guardia Civil, el supuesto autor accedió mediante escalo a una finca de la localidad de La Vall d'Alba y, una vez en su interior, forzó varias jaulas, causando la muerte mediante decapitación de un total de 80 codornices y 24 palomas.

Además, la persona investigada aprovechó en el momento de su huida para sustraer parte de estas aves que se encontraban en el interior de la finca.

PUBLICIDAD

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Guardia Civil iniciaron las correspondientes investigaciones y realizaron diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido, las cuales permitieron identificar y detener al presunto responsable.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

Las tripulaciones del Ala 31 de Zaragoza participaron junto al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, la Unidad Médica de Aeroevacuación y el Batallón de Cooperación Cívico Militar

130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

Además de mes en curso, dos meses de fianza y un aval bancario de 9.000 euros, el contrato exigía ocho años de permanencia y penalizaba con 4.500 euros la salida anticipada, cláusulas ilegales según la Ley de Arrendamientos Urbanos

El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

Dos hombres se hacen pasar por agentes y simulan arrestar a un tercero que decía ser fontanero para robar una colección de 110.000 euros a un septuagenario francés

Se trata de un caso de robo por suplantación de identidad profesional, una treta de dos capas diseñada para ganarse la confianza de la víctima y despistar: la investigación sigue en curso para identificar a los responsables de sustraer una colección numismática de 1.800 piezas

Dos hombres se hacen pasar por agentes y simulan arrestar a un tercero que decía ser fontanero para robar una colección de 110.000 euros a un septuagenario francés

El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

Se mantienen las novedades introducidas el año pasado con plazas a 50 euros para los jubilados con menos recursos y la posibilidad de viajar con animales de compañía

El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

Confirmados en torno a una decena de casos de sarna entre los militares desplegados en Ceuta

Vivas, el funcionario que ya ha tratado con cuatro presidentes del Gobierno, pero ninguno como Sánchez: “Ceuta es España porque lo quiere el corazón de los ceutíes”

Para qué sirve la cuadrícula de rayas amarillas: infringir esta medida de la DGT puede costarte 200 euros

ECONOMÍA

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

Lucía Menendez, abogada: “La casa de tus padres puede desaparecer mucho antes de que llegue la herencia”

La ‘vuelta al cole’ más cara de la historia: las familias españolas pagarán una media de 429 euros por alumno este curso

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida