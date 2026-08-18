Desalojan de manera preventiva parte de la Alhambra por los terremotos de Granada

Granada, 18 ago (EFE).- El Patronato de la Alhambra ha desalojado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y ha interrumpido la visita pública en estos espacios por los terremotos de hasta magnitud 4,7 registrados este martes en Granada.
Según han informado a EFE fuentes del monumento, históricamente el más visitado el país, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento desalojar de manera preventiva la Alcazaba.
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También se han interrumpido las visitas a los Palacios Nazaríes, aunque de momento sí continúan con normalidad en el Partal y el Generalife mientras especialistas evalúan el impacto de los seísmos.EFE
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