Desalojadas cinco alquerías por el incendio en Las Hurdes hacia donde se dirige la UME

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( Actualiza la EX2229 con más desalojos y el envío de la UME)

Plasencia, 18 ago (EFE).- Cerca de una veintena de medios aéreos y más de un centenar de efectivos terrestres trabajan en la extinción de un incendio declarado en el término municipal de Pinofranqueado (Cáceres), de nivel 2 de peligrosidad, y que ha obligado a desalojar cinco alquerías de la zona, adonde ya se dirigen efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Tras la evacuación de la alquería de Avellanar, el Ayuntamiento de Pinofranqueado ha informado del desalojo también preventivo de las alquerías de Castillo, Erías, Horcajo y Aldehuela, todas ellas situadas al noroeste de este término municipal.

Asimismo, se han establecido puntos de encuentro para los vecinos de estas cinco alquerías, cuya población conjunta suma alrededor de 200 personas.

La Junta de Extremadura ha elevado la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) al nivel 2, según fuentes del Gobierno regional.

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Trabajan en la extinción de este fuego cerca de una veintena de medios aéreos (doce helicópteros y cinco aviones) y más de un centenar de efectivos terrestres (bomberos forestales y helitransportados, bomberos de la Diputación de Cáceres y agentes del Medio Natural), un dispositivo al que se sumará en breve la UME.

En concreto, unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME ya han partido desde su base en Torrejón de Ardoz (Madrid), han informado desde su perfil en redes sociales. EFE

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epd/as/acm