Cuatro réplicas de hasta magnitud 4 se suman al terremoto de Gójar (Granada)

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Granada, 18 ago (EFE).- Cuatro terremotos, uno de ellos de magnitud 4 y con epicentro en Churriana de la Vega, se han registrado como réplicas del seísmo de 4,7 que este martes ha provocado medio centenar de llamadas al 112 y se ha sentido en las cuatro provincias de Andalucía Oriental.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de estas réplicas, en las que destaca el terremoto de intensidad 4 con epicentro en Churriana de la Vega y que se ha registrado a las 10:53 horas también en la superficie, a 0 kilómetros de profundidad.

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Estos sismos se suman al de 4,7 grados de intensidad y con epicentro en Gójar (Granada) de las 10;37 horas, inicialmente ubicado en la vecina localidad de Alhendín, que durante varios segundos ha hecho temblar el suelo y se ha sentido en diferentes puntos de Andalucía Oriental.

El IGN contabiliza también un terremoto de 2,9 con epicentro en Padul y registrado a las 10:57 horas, otro de 2,6 a las 10:47 en Las Gabias y uno más, esta vez de 2,8 y con epicentro en Alhendín.

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La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín. EFE

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