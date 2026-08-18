Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Antigua y Barbuda, tercer país de Concacaf que apoya a Infantino frente a postura regional

Guardar

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- La Asociación de Fútbol de Antigua y Barbuda (ABFA) ha reafirmado su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), en contraste con la postura crítica mantenida por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), de la que forma parte.

Es el tercer país que se desmarca de la posición regional, después de que México -uno de los organizadores del último Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá- y San Cristóbal y Nieves expresaran públicamente su apoyo al liderazgo del suizo al frente del fútbol mundial.

PUBLICIDAD

La posición de la ABFA se conoce en plena crisis en torno al proyecto FFE, impulsado por Infantino para permitir la entrada de inversión privada en una parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA; proyecto que fue retirado ante las numerosas críticas internacionales recibidas.

La iniciativa contemplaba la venta de alrededor del 20 % de esos derechos por unos 4.200 millones de dólares y provocó las críticas por parte de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf por la falta de transparencia y de consulta a las federaciones miembro.

PUBLICIDAD

Finalmente, Infantino anunció el 31 de julio la retirada de la propuesta después de que el proyecto generara una profunda división dentro del fútbol internacional. La FIFA señaló entonces que, tras escuchar las distintas opiniones, la iniciativa ya no contribuía al objetivo inicialmente planteado de unir y mejorar el fútbol mundial.

En un comunicado, la federación de Antigua y Barbuda expresó su "más profundo e incondicional respaldo" a Infantino y destacó su liderazgo al frente de la FIFA, especialmente por las inversiones destinadas al desarrollo del fútbol, las infraestructuras de base y la ampliación de las oportunidades para las asociaciones de menor tamaño.

La ABFA también valoró las políticas impulsadas durante el mandato de Infantino y defendió que han permitido que las federaciones más pequeñas tengan una mayor participación y presencia en el escenario internacional.

La posición de Antigua y Barbuda adquiere especial relevancia al tratarse de una de las 41 asociaciones miembro de Concacaf, que el 30 de julio rechazó por unanimidad el proyecto FFE y reclamó que cualquier iniciativa de este tipo respete los procedimientos de gobernanza, la transparencia y la consulta con las partes implicadas.

El respaldo de la ABFA se suma a los de México, cuya federación anunció su apoyo a Infantino por su "liderazgo" para impulsar "el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional", y de San Cristóbal y Nieves, que también apoyó al dirigente después de la retirada del proyecto.

En las últimas semanas, varias federaciones han retirado su apoyo a Infantino de cara a su candidatura para continuar al frente de la FIFA, entre ellas Nueva Zelanda, Irlanda, Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia o Escocia; incluso, la de Noruega ha llegado a pedir su inmediata renuncia.

No obstante, Infantino mantiene apoyos relevantes dentro del fútbol internacional, entre ellos los de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El mapa del helado en España: una “compra impulsiva” que este año crece un 11,7% y que no solo triunfa entre los más pequeños

Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Illes Balears y Canarias concentran una mayor intensidad en la compra, mientras en Navarra y País Vasco se consume menos helado del esperado

El mapa del helado en España: una “compra impulsiva” que este año crece un 11,7% y que no solo triunfa entre los más pequeños

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

Fedea critica que el nuevo borrador de financiación autonómica del Ejecutivo mantenga compensaciones indefinidas y reclama adaptar el reparto de recursos al gasto real de las comunidades

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El Gobierno cifra en 2.168 los menores migrantes identificados en Ceuta desde la entrada masiva

Esta nueva actualización eleva en 270 las últimas cifras comunicadas por el Ministerio del Interior

El Gobierno cifra en 2.168 los menores migrantes identificados en Ceuta desde la entrada masiva

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) entra en una fase favorable tras afectar a 17.500 hectáreas y el Gobierno de Aragón prepara el retorno de los evacuados

El dispositivo centra este martes su estrategia en la estabilización del fuego con un despliegue “histórico” en Aragón

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) entra en una fase favorable tras afectar a 17.500 hectáreas y el Gobierno de Aragón prepara el retorno de los evacuados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

Confirmados en torno a una decena de casos de sarna entre los militares desplegados en Ceuta

Vivas, el funcionario que ya ha tratado con cuatro presidentes del Gobierno, pero ninguno como Sánchez: “Ceuta es España porque lo quiere el corazón de los ceutíes”

Para qué sirve la cuadrícula de rayas amarillas: infringir esta medida de la DGT puede costarte 200 euros

ECONOMÍA

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

Lucía Menendez, abogada: “La casa de tus padres puede desaparecer mucho antes de que llegue la herencia”

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida