Sánchez-Meloni, seis cumbres juntos hasta fin de año tras la crisis fronteriza bilateral

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Madrid, 17 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidirá al menos seis veces hasta final de año en diversas cumbres internacionales con su homóloga italiana, Giorgia Meloni, tras la crisis bilateral existente por el control de fronteras y originada por la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos.

Ese hecho llevó al Gobierno italiano a imponer controles fronterizos con España desde el 1 de agosto, y ante la negativa a retirarlos tras la petición expresa que le hizo el Ejecutivo español, este decidió actuar de la misma forma y controlar en frontera las llegadas de personas procedentes de Italia.

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Una decisión que el Gobierno justificó por "la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino", y que, en principio, prevé mantener hasta el 7 de septiembre.

A la espera de la evolución de los acontecimientos, genera expectación el momento en que Sánchez y Meloni coincidan después de esta crisis y la conversación que puedan mantener al respecto.

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Oportunidades habrá para ello en los próximos meses porque, de acuerdo con la agenda internacional, se verán 'a priori' en seis ocasiones antes de que acabe el año en diversas cumbres europeas y en la de líderes del G20.

Sin embargo, pueden ser más y, de hecho, la primera vez que podrían coincidir tras el verano sería en Nueva York con motivo del inicio, el 22 de septiembre, del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

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Sánchez tiene previsto asistir, tal como hace todos los años, y si Meloni acude también es habitual que, además de tomar la palabra ante el plenario de la asamblea, los líderes estén presentes en la sesión inaugural, en la que intervendrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en la recepción que este ofrece en la tarde de esa jornada a los cabezas de delegación.

Pero la primera ocasión en la que previsiblemente se sentarán juntos en una cumbre será el 7 de octubre en Split (Croacia), donde se ha convocado el encuentro de líderes del denominado MED9, que agrupa a nueve países del sur de Europa.

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España e Italia forman parte de este grupo junto a Francia, Portugal, Grecia, Croacia, Malta, Chipre y Eslovenia, y es previsible que la cuestión migratoria, máxime tras lo ocurrido en Ceuta, forme parte de la agenda del encuentro.

Sánchez y Meloni volverán a verse a la siguiente semana en Bruselas, en el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre.

Ha habido voces de otros jefes de Gobierno europeos que se han alineado con Meloni en sus críticas a España, y especialmente significativa es la de la primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, que llegó a plantear la suspensión del espacio Schengen.

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Tanto Meloni como Frederiksen ya expresaron en la última cumbre europea, celebrada en junio en la capital belga, su malestar por el proceso de regularización de inmigrantes que estaba llevando a cabo España.

Unas posiciones ante las que Sánchez, en la rueda de prensa final de esa reunión, llegó a recomendar a quienes criticaban ese proceso que hablaran con el Vaticano, en referencia a la posición al respecto del papa León XIV.

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Por tanto, se da por seguro que el debate migratorio y la situación de Ceuta esté presente en ese primer encuentro de otoño de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Casi un mes después habrá otro, ya que el 13 de noviembre se ha convocado en Dublín (con motivo de la presidencia irlandesa del Consejo de la UE en el segundo semestre del año) una reunión extraordinaria de todos ellos.

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El día anterior y también en la capital de Irlanda los líderes de los Veintisiete tendrán otra cumbre, la de la Comunidad Política Europea, que agrupa a los países de la UE y a la mayoría del resto de Europa pero que no forman parte del club comunitario.

También en diciembre habrá dos cumbres internacionales seguidas que contarán con la presencia de Sánchez y Meloni.

Los días 14 y 15 Trump será anfitrión en Miami de la cumbre de líderes del G20, y el 17 y 18 Bruselas albergará la última reunión del año del Consejo Europeo.

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A esas seis reuniones internacionales ya convocadas (tres cumbres de la UE, el MED9, la Comunidad Política Europea y el G20) podrían sumarse otros momentos en los que coincidieran el presidente del Gobierno y la primera ministra italiana.

Así, está previsto que Arabia Saudí organice en octubre en su capital, Riad, la segunda cumbre de los líderes de la UE y los del Consejo de Cooperación del Golfo, pero no hay aún una convocatoria oficial.

Además, Antalya (Turquía) albergará en noviembre la cumbre del clima COP31, aunque todavía sin listado de jefes de Estado o de Gobierno que participarán en ella. EFE

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