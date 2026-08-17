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Sabalenka arranca la defensa de su número uno; Mérida sigue de dulce

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Washington, 16 ago (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka debutó este domingo con victoria en el Abierto de Cincinnati, donde se juega el número uno de la WTA; el estadounidense Ben Shelton cayó eliminado apenas tres días después de conquistar Canadá y el español Daniel Mérida prolongó su momento dulce en la gira norteamericana.

Sabalenka, que lleva 96 semanas como número uno de la WTA, tiene la amenaza de la kazaja Elena Rybakina, a solo 354 puntos en el ranking. Una eliminación temprana de la bielorrusa podría provocar su caída del número uno.

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Consciente de eso, Sabalenka derrotó a la australiana Talia Gibson (n.65) por 6-2 y 7-6(2) y se enfrentará en tercera ronda este próximo martes a la china Wang Xiyu (n.108).

Como Sabalenka, también salieron airosas el resto de favoritas que disputaron este domingo sus eliminatorias de segunda ronda, como la propia Rybakina, la estadounidense Coco Gauff, la rusa Mirra Andreeva o la polaca Iga Swiatek.

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Swiatek, campeona en Canadá, se clasificó para tercera ronda tras deshacerse de la colombiana Emiliana Arango por 6-3 y 6-0. Arango venía de derrotar a Venus Williams en la primera ronda del torneo.

En el cuadro masculino, 24 horas después del batacazo del serbio Novak Djokovic, este domingo quedó eliminado el estadounidense Ben Shelton, que venía de conquistar el Masters 1.000 de Canadá hace solo tres días.

Shelton, que había escalado al número 6 del mundo, encajó un doble 6-4 ante el portugués Jaime Faria, número 79 del ranking.

El resto de 'Top 10' sí pasaron ronda, como el canadiense Felix Auger-Aliassime (n.4), el ruso Daniil Medvedev (n.7) o el estadounidense Taylor Fritz (n.9).

Por su lado, el noruego Casper Ruud (n.17) se retiró por problemas físicos, sembrando dudas sobre su participación en el Abierto de Estados Unidos.

También superó esta segunda ronda, y de forma notable, el español Daniel Mérida (n.39), que se deshizo del belga Zizou Bergs (n.33) por 6-3 y 6-2 en algo menos de 1 hora y 20 minutos. El madrileño se enfrenará a Fritz el martes en tercera ronda.

Mérida, que no había ganado ningún partido como profesional sobre pista dura hasta hace dos semanas, ya acumula seis victorias tras haber alcanzado los cuartos de final en Canadá y ahora la tercera ronda en Cincinnati.

Los otros dos representantes españoles en Cincinnati, Jessica Bouzas y Pablo Carreño, quedaron eliminados este domingo.

Para el tenis latinoamericano, no fue una jornada especialmente propicia, con solo las clasificaciones del argentino Juan Manuel Cerúndolo y del brasileño Joao Fonseca.

Cerúndolo (n.51) se deshizo del francés Arthur Rinderknech (n.28) y en tercera ronda se enfrentará a Auger-Aliassime, mientras que Fonseca derrotó (n.26) derrotó al holandés Botic van de Zandschulp (n.59) y se medirá al australiano Christopher O'Connell (n.129).

Cayeron eliminados, además de la colombiana Arango, los argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Marco Trungelliti, así como el peruano Ignacio Buse.

Este lunes, el torneo vivirá uno de sus momentos más esperados con el regreso de las hermanas Venus y Serena Williams como pareja de dobles, por primera vez desde 2022. Las Williams se enfrentarán a la ucraniana Marta Kostyuk y la estadounidense Peyton Stearns. EFE

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