Las mujeres alargan su vida laboral un año más que los hombres en la última década

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Nuria Cano

Madrid, 17 ago (EFE).- La duración esperada de la vida laboral de las mujeres en España ha aumentado un año más que la de los hombres en la última década, un avance que ha contribuido a reducir la brecha de género, aunque ellas todavía trabajarán de media 3,4 años menos a lo largo de su vida.

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Según los últimos datos publicados por Eurostat, la duración esperada de la vida laboral para quienes iniciaron su carrera en 2025 se sitúa en España en 37,5 años de media: 38,5 años para los hombres y 35,1 años para las mujeres.

En 2016, la previsión era de 35,1 años de media: 37,2 años para los hombres y 32,8 años para las mujeres.

Así, la duración esperada de la vida laboral ha aumentado 2,3 años entre las mujeres y 1,3 años entre los hombres, lo que ha permitido reducir la brecha de género desde los 4,4 años hasta esos 3,4 actuales.

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Eurostat destaca que esta evolución se observa en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), donde el aumento de la participación femenina en el mercado laboral ha impulsado un mayor crecimiento de la vida laboral esperada de las mujeres.

Los datos se enmarcan además en un incremento generalizado de la duración esperada de la vida laboral en toda la UE, que ha aumentado en todos los países desde 2016.

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La media comunitaria ha pasado de 35,2 años en 2016 a 37,5 años en 2025, pese al retroceso registrado en 2020 por el impacto de la pandemia.

En 2016 se estimaba en 37,6 años para los hombres y en 32,6 años para las mujeres, mientras que en 2025 alcanza los 39,5 y 35,4 años, respectivamente. Como consecuencia, la brecha de género se ha reducido de media en la UE de 5 a 4,1 años.

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"Durante los últimos diez años el indicador ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en la duración esperada de la vida laboral tanto de hombres como de mujeres", subraya Eurostat, que atribuye el estrechamiento de la brecha al aumento de la participación femenina en el mercado laboral.

En España, por ejemplo, desde 2016 se han afiliado más de dos millones de mujeres a la Seguridad Social. Actualmente, las trabajadoras superan los 10,6 millones y representan el 47,3 % del total de ocupados.

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La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, atribuye el incremento de la participación laboral de las mujeres a una menor natalidad o retraso de la misma, un mayor nivel educativo y al retraso en la edad legal de jubilación.

No obstante, en declaraciones a EFE considera que la brecha se reduce pero no se cierra y cuestiona que la solución pase por alargar la vida laboral de toda la población de manera obligatoria.

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Además, pone el foco en que el hecho de que se reduzca la brecha no lleva implícito que se corrijan las desigualdades en el empleo, ya que la participación laboral de las mujeres cuenta con más parcialidad, temporalidad y salarios medios más bajos.

Por países, Malta registró el mayor incremento de la duración esperada de la vida laboral entre 2016 y 2025, con 4,9 años más, seguida de Hungría e Irlanda (4,2 años en ambos casos) y los Países Bajos (4,1 años).

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El crecimiento excepcional de Malta se explica, principalmente, por el aumento de 7,8 años en la duración esperada de la vida laboral de las mujeres, el mayor incremento registrado en un país de la UE.

En el extremo opuesto, Rumanía, España, Italia, Alemania y Austria fueron los países donde este indicador mostró una evolución más estable, con aumentos iguales o inferiores a dos años.

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En cuanto a los hombres, las vidas laborales esperadas más largas corresponden a los Países Bajos (45,9 años), Suecia y Dinamarca (44,5 años en ambos casos) e Irlanda (43,4 años). Las más cortas se registran en Bulgaria (35,9 años), Rumanía (36,0 años) y Croacia (36,3 años).

Entre las mujeres, las duraciones esperadas más largas se observan en Suecia (42,3 años), los Países Bajos (41,9 años) y Estonia (41,8 años), mientras que las más reducidas corresponden a Italia (28,4 años), Rumanía (29,1 años) y Grecia (31,8 años). EFE