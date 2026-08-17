La Bolsa española cae el 0,15 % al acabar el plazo para cerrar un pacto entre EEUU e Irán

Madrid, 17 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con una caída del 0,15 % en una jornada en la que los inversores se mantienen pendientes de la evolución del precio del crudo tras el fin del plazo que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo.
En la apertura de la sesión, el principal índice del mercado bursátil español, el IBEX 35, iniciaba su cotización en 20.124,8 puntos tras ceder ese 0,15 %. En lo que va de año, el selectivo acumula unas ganancias del 16,32 %.
PUBLICIDAD
El índice arranca la tercera semana de agosto pendiente de la evolución en Oriente Medio mientras el barril de petróleo brent se abarata un 0,16 %, hasta los 88,38 dólares. EFE
(Foto) (Vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde
Los bloques convergen 30 plantas mediante pasarelas exteriores con vistas panorámicas que sirven de punto de encuentro entre empleados para reuniones informales o para desconectar
Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
El valor de las gasolinas cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor
Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones
El proyecto Brünig Mega Safe permite alquileres por 99 años de bóvedas para guardar, además de dinero, vino, coches u obras de arte
La Aemet prevé lluvias, tormentas con granizo y viento fuerte provocados por una DANA en el suroeste de la península, al tiempo que aumenta el calor
A partir del miércoles, habrá inestabilidad generalizada, con chubascos y tormentas, además de temperaturas más suaves
Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año
Mar y Miguel Ángel García-Baquero, propietarios del grupo lácteo García-Baquero han conseguido entrar en la lista Forbes de ‘Los 100 españoles más ricos’ y posicionarse en el último puesto del ranking
MÁS NOTICIAS