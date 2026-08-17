La Bolsa española cae el 0,15 % al acabar el plazo para cerrar un pacto entre EEUU e Irán

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Madrid, 17 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con una caída del 0,15 % en una jornada en la que los inversores se mantienen pendientes de la evolución del precio del crudo tras el fin del plazo que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo.

En la apertura de la sesión, el principal índice del mercado bursátil español, el IBEX 35, iniciaba su cotización en 20.124,8 puntos tras ceder ese 0,15 %. En lo que va de año, el selectivo acumula unas ganancias del 16,32 %.

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El índice arranca la tercera semana de agosto pendiente de la evolución en Oriente Medio mientras el barril de petróleo brent se abarata un 0,16 %, hasta los 88,38 dólares. EFE

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