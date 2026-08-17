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Interceptan a 27 migrantes tras llegar en una patera a Formentera

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Ibiza, 17 ago (EFE).- Un grupo de 27 personas de origen subsahariano ha sido interceptado la madrugada de este lunes tras llegar en patera a la isla de Formentera.

Según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares, los migrantes han sido localizados a las 00:45 horas en la costa de Es Caló, en una intervención que ha contado con la Guardia Civil de esta isla balear y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 244 pateras con 4.598 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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