El Olimpia doblega al campeón Motagua y se adueña en solitario del liderato en Honduras

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Tegucigalpa, 16 ago (EFE).- El Olimpia se consolidó este domingo como líder solitario del torneo Apertura de Honduras al vencer por 3-1 al campeón Motagua en el clásico capitalino, un resultado que le permite cerrar la tercera jornada con dos puntos de ventaja sobre Real España, Marathón y Olancho, sus más cercanos perseguidores.

El Motagua se adelantó a los cuatro minutos por medio de Carlos 'Chino' Portillo, pero el Olimpia reaccionó de inmediato e igualó en el minuto 8 gracias a Michaell Chirinos, quien aprovechó un balón suelto en el área.

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El rumbo del encuentro cambió en el minuto 40 con la expulsión de Denis Meléndez por una falta sobre Edwin Rodríguez, lo que dejó con diez hombres al Motagua, dirigido por el español Javier López.

En la segunda mitad, el Olimpia certificó la remontada. José Raúl García anotó el 2-1 al minuto 50 tras conectar un centro de Rodríguez, mientras que el argentino Imanol Machuca sentenció en el 77 al resolver un mano a mano ante el guardameta Luis Ortiz.

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Con este triunfo, el conjunto que comanda el uruguayo Eduardo Espinel llegó a nueve puntos, dos más que el Real España y el Marathón, que hoy derrotó por 1-0 al Choloma con un gol agónico de Jonathan Paz.

El Choloma, bajo el mando del argentino Héctor Vargas, encadenó su tercera derrota consecutiva, mientras que el triunfo revitaliza al Marathón de cara a su decisivo choque frente al Alianza en la Copa Centroamericana, donde buscará el pase a la siguiente ronda.

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En el otro clásico de la jornada dominical, el Olancho derrotó por la mínima (1-0) al colista Juticalpa, que sigue sin sumar puntos en el certamen.

Un solitario gol de Marlon Ramírez selló el triunfo para los locales, resultado que sitúa al Olancho en la cuarta casilla de la clasificación con siete unidades.

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El sábado, el Real España, que entrena el costarricense Jeaustin Campos, igualó 1-1 ante el Independiente.

Nixon Cruz adelantó al Real España, pero Óscar Cabrera firmó las tablas definitivas.

El Génesis, del portugués Fernando Mira, goleó 3-0 al Platense con dianas de los locales Denilson Núñez y Brayan Félix, además del argentino Elías Alderete.

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La Universidad Pedagógica empató 2-2 con el Estrella Roja, que dirige el guatemalteco Óscar Isaula.

Samuel Elvir y Daniel Carter Bodden pusieron en ventaja a los universitarios, pero Óscar Rosales y Edilson Gómez rescataron el punto para el cuadro visitante. EFE

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