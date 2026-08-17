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El mundialista Mora anota y da una asistencia en triunfo del Tijuana sobre Cruz Azul

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Tijuana (México), 16 ago (EFE).- El mundialista Gilberto Mora convirtió un gol y dio una asistencia para guiar este domingo a los Xolos de Tijuana a una victoria por 2-1 sobre el campeón Cruz Azul, en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la segunda jornada, el uruguayo Ignacio Rivero y Gilberto Mora le dieron la victoria a los Xolos, en tanto el argentino Nicolás Ibáñez descontó por los Azules.

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La primera mitad fue pareja con los dos cuadros con actitud ofensiva. Los locales tomaron ventaja en el minuto 44 con un gol de derecha de Rivero a pase de Mora, pero los celestes empataron en el 45+2 con una diana de Ibáñez, en un servicio de Luka Romero.

En su cancha, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu buscó la portería contraria y en el 54 decidió el triunfo. Mora se confirmó como la joya joven del fútbol mexicano, al aparecer por la banda izquierda, sacudirse a un defensa con un recorte y, de derecha, meter el balón en la red.

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Tijuana llegó a tres victorias con un empate y 10 puntos, los mismos que el América, líder por tener mejor diferencia de goles a favor y en contra. Cruz Azul va noveno con seis unidades.

Este domingo, las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada, que jugaron casi todo el segundo tiempo en superioridad numérica, golearon por 3-0 al San Luis con tantos del brasileño Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga.

Xolos y Rayados le sacan un punto de ventaja a Monterrey, tercero de la clasificación, y Atlas, cuarto, ganadores de sus partidos de sábado.

El uruguayo Diego Rossi convirtió una vez y dio dos asistencias para encabezar la goleada de los Rayados de Monterrey por 6-1 sobre el Juárez FC.

Anotaron por los Rayados Rossi, los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, Orbelín Pineda y el belga Hugo Cuypers. Por los visitantes descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

Después, el mundialista colombiano Camilo Vargas atajó un penalti y salvó por lo menos tres veces más al Atlas, que venció hoy por 2-1 al Tigres en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Por los tapatíos, que jugaron 20 minutos con un hombre menos y celebraron el aniversario 110 de la fundación del equipo, anotaron el argentino Manuel Capasso y el portugués Luis Esteves. Por Tigres, anotó Juan Brunetta.

Hoy las Chivas de Guadalajara derrotaron por 0-1 al Santos Laguna; ayer el Querétaro igualó sin goles en el estadio de los Pumas UNAM y el pasado viernes, el Toluca empató sin anotaciones en la del Atlante.

La jornada concluirá con los duelos Necaxa-León y Pachuca-Puebla.EFE

(fotos)

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