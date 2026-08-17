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El Gotham se escapa en la NWSL tras un nuevo tropiezo del Spirit

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Washington, 16 ago (EFE).- El Washington Spirit de Adrián González empató este domingo 1-1 ante el Angel City y encadenó su tercer tropiezo consecutivo, lo que le aleja a seis puntos del Gotham FC de Juan Carlos Amorós, vigente campeón y líder de la NWSL.

El Gotham FC derrotó por 2-1 al Kansas City Current tras remontar el gol de Amelia White, que adelantó a su equipo a los 23 segundos de partido, el más rápido en la historia de la NWSL.

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Con este triunfo, el conjunto neoyorquino amplía a seis puntos su ventaja al frente de la NWSL sobre el Spirit, al que aventaja 43 a 37.

Esto, después de que el Spirit empatara 1-1 en su visita al Angel Cuty. Trinity Rodman adelantó al conjunto capitalino en el minuto 65, pero las angelinas igualaron en el 85.

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Además de alejarlo del Gotham, el tercer tropiezo consecutivo del Spirit le deja solo un punto por encima del Utah Royals, que se impuso por 3-2 al Bay FC, y tres por encima del Portland Thorns, que derrotó por 2-1 al Orlando Pride.

La venezolana Deyna Castellanos adelantó a las Thorns en el minuto 58, la mexicana Lizbeth Ovalle empató para el Pride cinco minutos después, antes de que Caiya Hanks diese el triunfo al Portland en el tiempo añadido. EFE

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