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Diez comunidades tienen avisos por lluvia, tormentas y calor, tres en nivel 'naranja'

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Madrid, 17 ago (EFE).- Diez comunidades autónomas tienen este lunes activados avisos por distintos fenómenos meteorológicos como fuertes tormentas, lluvia y temperaturas de 40 grados, y tres de ellas, Andalucía, Extremadura y Galicia, afrontan un peligro importante, con nivel 'naranja'.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un riesgo considerable a causa del tiempo a partir de las 13.00 horas en la comunidad andaluza. Allí, en las provincias de Córdoba y Jaén, los termómetros marcarán hasta 40 grados en puntos de la campiña cordobesa, y en Sierra y Pedroches, donde se esperan, además, tormentas acompañadas de fuertes rachas y granizo.

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En áreas del norte de la provincia de Cáceres (Extremadura) el aviso meteorológico advierte de mucho calor y de tormentas intensas en la meseta cacereña o Vegas del Guadiana, en Badajoz.

Las máximas oscilarán en Galicia entre los 36 grados (en las Rías Baixas, en Pontevedra) y los 39 grados (Miño de Ourense). Además de las advertencias de lluvias y calor, la Aemet ha emitido en la zona de A Mariña (Lugo) otro aviso por nieblas con visibilidad reducida (a 200 metros) sobre todo en el sur de la zona, que afectará a la A8 a la altura de Mondoñedo.

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Otras siete comunidades autónomas tienen hoy activados avisos por mal tiempo si bien de menor intensidad (con nivel 'amarillo', que alerta de peligro para realizar ciertas actividades). Es el caso de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, y Comunidad Valenciana.

Así, en Aragón se registrarán altas temperaturas, tormentas y lluvias en puntos de Teruel, como Gúdar y Maestrazgo, donde las precipitaciones podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado y las temperaturas podrían tocar máximas de hasta 36 grados.

En cambio, estas advertencias aluden únicamente a elevadas temperaturas en las provincias de Huesca y Zaragoza; mientras que en Baleares contemplan máximas de 37 grados en ubicaciones del interior de Mallorca y habrá igualmente temperaturas altas en Ibiza y Formentera.

En las provincias leonesas de Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora los termómetros apuntarán a máximas entre 34 y 37 grados y hará mucho calor previsiblemente en Castilla-La Mancha. Allí, además, se esperan fuertes tormentas con intensas rachas de viento y granizo en algunos casos en puntos de Albacete y Ciudad Real.

Para la comunidad catalana, las provincias más castigadas hoy por los fenómenos meteorológicos serán Barcelona y Girona mientras que Lleida y Tarragona registrarán temperaturas altas.

La Aemet anticipa para la Comunidad de Madrid un "peligro bajo" en puntos de la sierra por máximas de entre 34 grados, que se elevarán a 37 grados en el sur, oeste y Vegas.

Por otro lado, las tormentas y las lluvias serán hoy claras protagonistas en la Comunidad Valenciana, con avisos por acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en el interior norte de Castellón, donde las tormentas traerán rachas muy fuertes y, en ocasiones, granizo. EFE

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