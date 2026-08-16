Temas del día de EFE España del lunes 17 de agosto de 2026

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside este lunes una reunión telemática de coordinación sobre la situación en Ceuta tras la crisis migratoria, en una jornada en la que se desplaza a la ciudad la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para estudiar la puesta en marcha de centros provisionales de acogida para los miles de migrantes que todavía permanecen allí.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INCENDIOS FORESTALES

Madrid- Jornada decisiva la de este lunes en los trabajos de extinción de los incendios de Niebla (Huelva), estabilizado tras afectar a 38.000 hectáreas, y de Peñas de Riglos, que abarca 16.000 hectáreas y en cuyos trabajos de extinción murió este domingo un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA ITALIA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidirá al menos seis veces hasta final de año en diversas cumbres internacionales con su homóloga italiana, Giorgia Meloni, tras la crisis bilateral existente por el control de fronteras originada por la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos.

PUBLICIDAD

(Texto)

VIOLENCIA MACHISTA

Valencia - Un estudio internacional liderado por la Universitat Politècnica de València (UPV) revela que las estadísticas policiales son fundamentales para conocer la violencia contra las mujeres, pero no muestran toda la realidad ya que existen zonas de riesgo que pasan desapercibidas en los registros oficiales, según se ha comprobado en las ciudades de València, Toluca (México) y Dublín (Irlanda).

PUBLICIDAD

(Texto)

MERCADO LABORAL

Madrid - La duración esperada de la vida laboral de las mujeres en España ha aumentado un año más que la de los hombres en la última década, un avance que ha contribuido a reducir la brecha de género, aunque ellas todavía trabajarán de media 3,4 años menos a lo largo de su vida.

PUBLICIDAD

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023648347)

ALIMENTACIÓN HOGARES

Madrid- El consumo de bollería, alimentos "sin gluten" y platos preparados es tendencia en los hogares porque su compra crece y lo hace con datos llamativos como la gran demanda de la cerveza "sin gluten" o que las familias de rentas bajas comen el doble de bollería industrial que los hogares con rentas altas

PUBLICIDAD

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023511986)

TURISMO ASTRONÓMICO

Granada/Sevilla - El primero de los tres eclipses solares que podrán verse en España hasta 2028 ha impulsado un turismo astronómico ya asentado en Andalucía, región que aprovecha la calidad de su cielo para disfrutar de puestas de sol o amaneceres, contemplar el firmamento o fenómenos astronómicos especiales.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LORCA ANIVERSARIO

Granada - El Peñón del Colorado de Alfacar (Granada) ha sido durante décadas el escenario de infructuosas búsquedas de los restos de Federico García Lorca, una historia con el final abierto 90 después de su asesinato, tiempo en el que han aparecido nuevos versos, obras y hasta posibles audios con su voz. Por María Ruiz

PUBLICIDAD

(Texto)

HISTORIA REPÚBLICA

Sevilla - La profesora y periodista republicana Ernestina González, cuyo esposo, Leo Fleichman, fue el primer voluntario norteamericano caído en la Guerra Civil, fue la única española enjuiciada en su exilio en EE.UU. por el Comité de Actividades Americanas, que la encarceló, y su figura ha sido recuperada con la biografía "Ernestina González, un pulso antifranquista".

(Texto) (Foto)

MODA TENDENCIAS

Madrid- El estampado que imita las páginas de un diario, convertido en una de las imágenes más reconocibles de la moda de los 2000 gracias a Galliano para Dior y a Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York', reaparece sobre pasarelas y colecciones, confirmando el regreso de uno de los grandes iconos del cambio de milenio. María Muñoz Rivera

(Texto) (Foto)

CAP ROIG

Palafrugell - La gira internacional que marca la nueva etapa de Ana Torroja, la que lleva el nombre del nuevo disco 'Se ha acabado el show', recala en Cap Roig con una propuesta que mezcla los temas de ese último trabajo con otros de la carrera en solitario de la cantante y también alguna perla del legado de Mecano.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL MÉRIDA

Mérida - El Festival de Mérida pondrá en escena del 19 al 23 de agosto la penúltima obra de su 72 edición: 'El viaje de Edipo', un montaje de Isidro Timón y Emilio del Valle que reflexiona sobre la religión y la concentración del poder en determinadas familias.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO CALOR

Madrid- Aunque para esta semana se esperan temperaturas superiores a la media habitual en esta época del año en el oeste, norte y archipiélagos, también seguirá la inestabilidad y se prevén lluvias con tormentas a partir del miércoles en amplias zonas de España.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside, por videoconferencia, una reunión de coordinación sobre la situación actual en Ceuta. Participan el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; la ministra de Defensa; el titular del Interior; el de Política Territorial y Memoria Democrática; la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y la de Juventud e Infancia.

10:00h.- Santander.- CONSEJO ESTADO.- La ex ministra y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, inaugura un curso sobre esta institución. Palacio de la Magdalena (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del partido. Lugar: Sede nacional del PP. Calle Génova, 13 (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Pontevedra.- MEMORIA HISTÓRICA.- El BNG y Galiza Nova organizan un acto político por el día de Galicia Mártir para homenajear a Alexandre Bóveda y a los represaliados con la presencia de la portavoz nacional del partido, Ana Pontón. Plaza Curros Enríquez (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- EMPRESAS FACTURACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Índice de la Cifra de Negocios Empresarial de junio de 2026. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica los datos de afiliación a la Seguridad Social en el sector turístico correspondientes a julio de 2026.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Consejo de Gobierno de Ceuta se reúne de manera extraordinaria para abordar la situación en la Ciudad Autónoma después de la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio. Sala del Consejo de Gobierno

10:00h.- Barcelona.- ATENTADOS CATALUÑA.- Acto institucional de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017. Barcelona. Plaça de Sant Jaume. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- ATENTADOS CATALUÑA.- La Plataforma "17A Exigim responsabilitats" ha convocado una protesta coincidiendo con el acto institucional de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017. Barcelona. Plaça de Sant Jaume. (Texto)

10:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, se reúne con el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la situación en la Ciudad Autónoma después de la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio. Sala Isidro Jarque

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado se reúne con el único punto en el orden del día la comparecencia del ministro José Manuel Albares Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores para informar de la acción exterior del Estado en el marco de la crisis migratoria de Ceuta Senado (Texto)

11:45h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión,Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz visita Ceuta para conocer sobre el terreno el dispositivo de atención humanitaria y reunirse con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas . (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofrece una rueda de prensa después de reunirse con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, para abordar la situación en la Ciudad Autónoma después de la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.. Salón del Trono

12:00h.- Ponferrada (León).- SUCESOS RIADA.- La plaza del Ayuntamiento de Ponferrada acoge el minuto de silencio convocado para recordar a las dos víctimas mortales de la riada que afectó el sábado por la tarde a varias localidades de la comarca leonesa de El Bierzo. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Albacete.- EJÉRCITO AIRE.- Regresan a la base aérea de Los Llanos los seis cazas Eurofighter y el personal del Ala 14 que han participado en el ejercicio multinacional Pitch Black 26, que se ha desarrollado en Australia entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Base de Los Llanos.

19:00h.- Barcelona.- ATENTADOS CATALUÑA.- La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), la Plataforma 17A y Politeia convocan un acto de homenaje a las víctimas de los atentados de agosto de 2017. Monumento a las víctimas. Avenida Meridiana/Fabra i Puig. (Texto)

SOCIEDAD

10:00h.- Calvià.- SAHARAUIS MALLORCA.- Los niños saharauis que están en Mallorca con el programa 'Vacances en pau' visitan Marineland. Marineland, Portals Nous

10:00h.- Sevilla.- INCENDIOS FORESTALES.- El secretario general de la sección sindical de CCOO en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Raúl Mena Melgar; y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, analizan la actual situación del INFOCA. Sala de prensa ‘1º de Mayo’, 5ª planta. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.

11:00h.- Zaragoza.- TRADICIONES CIPOTEGATO.- El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, junto al concejal de Festejos, José Antonio Docando, presenta el programa de las Fiestas Generales de la localidad en honor a San Atilano en una rueda de prensa en la que, además, el Cipotegato 2026 da a conocer el recorrido que realizará el 27 de agosto. Parking de Eguarás

11:00h.- Bilbao.- FIESTAS BILBAO.- Las plataformas Bilboko Konpartsak y GUKA presentan la nueva dinámica para impulsar el euskera durante Aste Nagusia, bajo el lema "Aste Nagusian euskara nagusi". Plaza Arriaga

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TELDE VIVIENDA.- Vecinos del Valle de Jinámar se concentran para denunciar la falta de reparación de edificios amenazados de derrumbe y declarados en ruinas por el Ayuntamiento de Telde ocho años después de la firma de un convenio entre Ministerio, Gobierno de Canarias y consistorio para regenerar y renovar la zona. Edificio de Usos Múltiples II

CULTURA Y TENDENCIAS

09:00h.- Falces.- ENCIERRO FALCES.- Encierro del Pilón en las fiestas de Falces.

09:00h.- Tafalla.- ENCIERRO TAFALLA.- Encierro de toros en las fiestas de Tafalla

10:00h.- Teruel.- TERUEL TOROS.- El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel, Eduardo Suárez, presenta el X Encuentro tradicional del Toro ensogado Ciudad de Teruel y Día del Socio. Ayuntamiento de Teruel.

11:00h.- San Sebastián.- ESPECTÁCULO FLAMENCO.- La Quincena Musical presenta el espectáculo de flamenco 'Yerbagüena' de la bailaora Eva Yerbabuena. Teatro Victoria Eugenia (Texto) (Foto)

11:30h.- Colombres (Ribadedeva).- FESTIVAL DANZA.- Presentación del Festival Iberoamericano Ribadedeva En Danza. Centro Cultural Casa de Piedra.

11:30h.- Benicàssim (Castellón).- FESTIVALES MEDIOAMBIENTE.- Global Omnium y Rototom Sunsplash presentan ‘La gota que da vida al bosque’, un proyecto que conmemora el quinto aniversario de alianza sostenible entra ambas entendidas que ha permitido al festival internacional de reggae convertirse en el certamen musical con menor generación de plástico a nivel europeo. Acceso puerta sur del recinto de conciertos. (Texto)

12:00h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación de 'El viaje de Edipo', la penúltima obra de la programación del Festival de Mérida, por parte de Emilio del Valle, director y coautor; Isidro Timón, dramaturgo, y el elenco al completo: Luna Mayo, Marcial Álvarez, Mamen Godoy, José Antonio Lucia, Sara Jiménez, Jorge Muñoz, Camila Almeda, Fermín Nuñez, Vega del Valle y Montse Muñoz (pianista). Sede del festival. Calle Santa Julia, 5 (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Barcelona.- BALLET KIEV.- El Ballet de Kiev presenta "El Lago de los Cisnes", con la presencia de Viktor Ischuk, director artístico de la compañía, y algunos de sus bailarines principales. (Se hará pase gráfico de varios números) Teatre Tívoli (Texto)

18:30h.- Gijón.- TOROS GIJÓN.- Feria taurina de Begoña. Novillos de La Cercada para Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Samuel Castrejón. Plaza de toros de El Biblio (Texto) (Foto)

20:30h.- Madrid.- LORCA ANIVERSARIO.- La noche del 17 al 18 de agosto las calles de Madrid acogerán la acción performática 'Saca Nocturna' en la que una escultura del poeta Federico García Lorca, realizada por Fernando Sánchez Castillo, recorrerá algunos de los lugares madrileños vinculados a su vida, obra y memoria en un recorrido en el que participarán artistas como Ana Novoa, Asun Soto, Jade Baldó, Velutto, Rodrigo González, Guille Mocholi, Alexia Sayago, Ana Geranios y Rubén Tamarit. Palacio de Velázquez en el Parque de El Retiro. (Texto)

22:15h.- Palafrugell.- CAP ROIG.- Concierto de Ana Torroja en Cap Roig. Jardines de Cap Roig (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

ess

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245