Sánchez traslada su cariño a la familia del militar fallecido en el incendio de Huesca

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Madrid, 16 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido todo su "cariño y solidaridad" con la familia y compañeros del militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha fallecido este domingo al volcar un camión mientras trabajaba en la extinción del incendio de Peñas de Riglos (Huesca).

En la red social X, el jefe del Ejecutivo también ha deseado una rápida recuperación a los tres militares que han resultado heridos de diversa consideración.

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"Gracias a todos los hombres y mujeres de la UME y de los servicios de emergencia por vuestra entrega, compromiso y valentía. Estamos en constante deuda con vosotros", ha apostillado Pedro Sánchez.

También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha querido trasladar su "más sentido pésame" a la familia del militar de la UME fallecido cuando se dirigía a extinguir el incendio, y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. "Gracias a quienes trabajan para protegernos contra el fuego, y toda la solidaridad a los afectados", ha añadido.

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Tanto el Ministerio de Defensa como la Unidad Militar de Emergencias (UME) han transmitido también su pésame en redes sociales.

"Todos los componentes de la UME nos unimos al dolor de su familia y compañeros y deseamos una pronta recuperación a los heridos", ha señalado la Unidad.

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El militar, que formaba parte del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), ubicado en Zaragoza, ha muerto en acto de servicio al volcarse un camión autobomba en el barranco de Atarés, próximo al de Oroel, según ha confirmado este domingo la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, en unas declaraciones difundidas a los medios.

Tanto él como los tres militares heridos formaban parte del operativo que trabaja para extinguir el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta ya a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas.

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También el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado sus condolencias al teniente general de la UME y, en declaraciones a los medios de comunicación, ha precisado que uno de los heridos está ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. EFE