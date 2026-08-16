Roberto Fernández: "Esto es Primera División, las ocasiones que tenga deben ir dentro"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ago (EFE).- El delantero del Espanyol Roberto Fernández dijo después de ganar al Levante en el RCDE Stadium (3-0) y firmar un doblete que "esto es Primera División" y las ocasiones que tenga "deben ir dentro".
El futbolista, en declaraciones a Movistar, se mostró muy satisfecho por el triunfo: "Antes de mí va el equipo. Ha sido un partidazo, sobre todo por la portería a cero, que es muy importante en la categoría".
PUBLICIDAD
Roberto Fernández señaló que está "muy contento" por sus goles. "Estaba trabajando en la pretemporada y quiero seguir así. El equipo ha estado espectacular en línea ofensiva y defensiva", añadió. EFE
dpb/ism
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis
Ulrich Siegmund, al que ‘Der Spiegel’ ha apodado el “hombre más peligroso de Alemania”, parte como favorito para las elecciones de Sajonia-Anhalt y puede convertirse en el primer ministro-presidente de la formación ultra
El chef Rafael Antonio prepara la receta que demuestra que no hace falta pasarse dos horas en la cocina para tener un plato con muchísimo sabor mediterráneo
El famoso cocinero, popular en redes sociales como @rafuel55, muestra cómo hacer un plato de pasta diferente pero muy rico
Ángel Illescas, floricultor, sobre el cultivo de los geranios: “Con tres consejos básicos los tenéis florecidos todo el año”
El experto explica cuáles son los cuidados esenciales para mantener estas plantas sanas y cómo prevenir una de sus principales plagas
Muere un militar de la UME en el incendio de Riglos (Huesca) en un accidente de tráfico
En el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas, trabajan un millar de efectivos
Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación
El asentamiento ha pasado de contar con apenas 14 o 15 refugios a superar las 80 construcciones en una semana, después de que la falta de espacio en el CETI obligara a cientos de personas a permanecer en la playa
MÁS NOTICIAS