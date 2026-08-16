Roberto Fernández: "Esto es Primera División, las ocasiones que tenga deben ir dentro"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ago (EFE).- El delantero del Espanyol Roberto Fernández dijo después de ganar al Levante en el RCDE Stadium (3-0) y firmar un doblete que "esto es Primera División" y las ocasiones que tenga "deben ir dentro".

El futbolista, en declaraciones a Movistar, se mostró muy satisfecho por el triunfo: "Antes de mí va el equipo. Ha sido un partidazo, sobre todo por la portería a cero, que es muy importante en la categoría".

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Roberto Fernández señaló que está "muy contento" por sus goles. "Estaba trabajando en la pretemporada y quiero seguir así. El equipo ha estado espectacular en línea ofensiva y defensiva", añadió. EFE

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