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Puerta Grande para la raza de Diego Ventura en Málaga

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María M. Alba

Málaga, 16 ago (EFE).- El rejoneador Diego Ventura ha salido a hombros de La Malagueta después de cortar dos orejas al quinto de la tarde en una faena excepcional que enardeció al público asistente. Rui Fernandes y Ferrer Martín no tuvieron suerte con los aceros y se tuvieron que marchar a pie.

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El encierro de Los Espartales fue muy manso y condicionó mucho la tarde.

Un auténtico lío formó Diego Ventura en el quinto toro que, a pesar de la condición del animal, intentó saltar al callejón y se quedó muy parado durante la faena; el sevillano puso toda la artillería y consiguió cortar las dos orejas.

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Puso un rejón de castigo con “Guadalquivir” y, posteriormente, sacó a “Quirico” con el que empezó la locura, estuvo excepcional toreando a dos pistas, citando muy en corto y clavando en la cara.

Sacó a “Lío” pero el animal ya estaba muy parado y le costó, por lo que decidió sacar a “Bronce”, volviendo a citar muy en corto y de frente al animal. Le quitó el cabezal y levantó al público de sus asientos.

Ventura lidió en primer lugar un animal que se movió más de salida y al que le puso dos rejones de castigo con “Querido”, siendo el segundo de mayor exposición. Con “Oro Negro” estuvo sensacional, con una doma exquisita y toreando al toro con el caballo, puso al público en pie antes de clavar la primera banderilla.

“Quitasueños” se encaró con el de Los Espartales muy en corto y le dio un quiebro espectacular en la cara que volvió a poner al público en pie. Cerró faena con “Fouto” con tres banderillas cortas, una al violín, y dos rosas.

En el primer toro de la tarde nos llevamos un sobresalto cuando alcanzó al caballo “El Dorado” y le infirió una cornada en la parte posterior del abdomen al poner la primera banderilla. Enseguida, Fernandes se percató de la gravedad y fue a cambiar de caballo para salir con “Quito” e intentar reponerse del momento.

El astado estuvo muy parado desde que salió por la puerta de chiqueros por lo que todo lo que hizo el portugués tuvo mucho mérito.

Tampoco tuvo mucha suerte en el cuarto de la tarde Rui Fernandes ya que lidió un sobrero, el titular se devolvió por manso, que también acusó algo de mansedumbre y falta de raza.

Aún así lo intentó todo y con “H-Quiebro” puso dos banderillas de muy buena ejecución y brillantez, arrancando los olés del público. A lomos de “Reguila” puso tres banderillas cortas en un palmo de terreno. El astado estaba tan parado que le costó mucho trabajo entrar a matar y diluyó las opciones de trofeo.

El veleño Ferrer Martín lidió en primer lugar otro animal muy parado y manso al que le puso dos rejones de castigo y ya con “Cigala” puso dos banderillas citando de frente y con alardes de doma.

Con “Zeus” enloqueció al público haciéndolo saltar sobre las patas traseras del animal. Y a lomos de “Perché” puso dos banderillas cortas con mayor ajuste.

El sexto fue otro animal buscando tablas al que volvió a ponerle dos rejones de castigo lo que hizo que el animal se quedase muy parado, aún así obtuvo una actuación muy estimable a lomos de “Mosca” quebrando en la cara del animal para poner las banderillas. Cerró con “Perché” poniendo dos banderillas cortas.

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FICHA DEL FESTEJO.-. Seis toros de Los Espartales, el 4º como sobrero, bien presentados, muy mansos y faltos de raza en general.

Rui Fernandes, chaquetilla azul: rejón casi entero y tres descabellos (silencio); dos pinchazos y rejón entero (vuelta al ruedo)

Diego Ventura, chaquetilla burdeos: pinchazo, rejón entero y cuatro descabellos (silencio); rejón entero (dos orejas)

Ferrer Martín, chaquetilla verde oliva: rejón entero y contrario y seis descabellos (vuelta al ruedo por su cuenta); pinchazo, rejón trasero y caído y dos descabellos (palmas)

La plaza registró casi tres cuartos de entrada en tarde de mucho bochorno.

EFE

MMA/ess

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